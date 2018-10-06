Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине
Избранницей 74-летнего политика стала переводчица из Южной Кореи 49-летняя Ким Со Ён. Торжества прошли в отеле Адлон в центре немецкой столицы. Сама свадьба, как сообщалось, была закрытым, частным мероприятием. На ней присутствовали 150 гостей, пишет Bild. В том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, певец из группы Scorpions Клаус Майне. Российского президента на свадьбе не было, об этом ранее предупреждали в Кремле. Шредера это уже пятый брак. Сейчас бывший канцлер занимает посты председателя комитета акционеров компании Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток, а также председателя Совета директоров «Роснефти».
Комментарии7
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eniro 06 октября 2018 | 02:18
"Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия."(с)
practolog 06 октября 2018 | 02:25
49. Но совсем же еще девчонка!
kaputvsemu 06 октября 2018 | 02:30
Ну ладно, Путин не поехал попеть, видать не в голосе.
Но Машу же можно было послать Калинку сбацать!
practolog 06 октября 2018 | 02:33
И вот итить же иху мать - что ни Шрёдер, то жена молодая!
eniro 06 октября 2018 | 02:42
practolog: Вам, по специальности, разница виднее...
practolog 06 октября 2018 | 02:52
eniro:
Всё так, возраст не мешает чувствовать разовая перчатка!
beobachter 06 октября 2018 | 02:56
Когда Путин говорил о шпионах и проститутках, он, видимо, имел в виду политических проституток типа Шрёдера, которому он очень хорошо платит...