Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине

Избранницей 74-летнего политика стала переводчица из Южной Кореи 49-летняя Ким Со Ён. Торжества прошли в отеле Адлон в центре немецкой столицы. Сама свадьба, как сообщалось, была закрытым, частным мероприятием. На ней присутствовали 150 гостей, пишет Bild. В том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, певец из группы Scorpions Клаус Майне. Российского президента на свадьбе не было, об этом ранее предупреждали в Кремле. Шредера это уже пятый брак. Сейчас бывший канцлер занимает посты председателя комитета акционеров компании Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток, а также председателя Совета директоров «Роснефти».