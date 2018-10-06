Конверты с касторовыми семенами, помимо Белого дома и Пентагона, могли быть отправлены Путину и британской королеве

Так утверждает задержанный по делу о рассылке подозрительных писем, передает РИА Новости. Бывший американский военный Уилльям Клайд Аллэн дал признательные показания. Ему грозит длительный тюремный срок. Во вторник стало известно, что министерство обороны США, Белый дом и ФБР получили письма, в которых, по предварительной информации мог оказаться яд рицин. Позже власти уточнили, что это касторовые семена, которые содержат токсичное вещество.