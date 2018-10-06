Парламентские выборы проходят сегодня в Латвии

Фаворитом кампании, как передает ТАСС, называют партию «Согласие», которая в том числе выражает интересы русскоязычного населения. Социологи не исключают, что по итогам голосования «возможны сюрпризы». В Латвии проживает почти 2 млн. человек, из которых право голоса имеют около 1,5 млн. граждан. В выборах не смогут принять почти 230 тысяч человек со статусом «неграждан».