Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении экс-главы фонда Доктора Лизы Ксении Соколовой
Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, сказали в ведомстве. Расследование находится на особом контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Дело было возбуждено 2 месяца назад по заявлению бывшего члена правления фонда «Справедливая помощь» Натальи Авиловой. Ксения Соколова покинула пост президента фонда в июле. Она покинула Россию и говорила, что пока не планирует возвращаться.
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