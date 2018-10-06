Рейтинг «Единой России» опустился до самого низкого за 10 лет уровня
По данным Фонда Общественное мнение, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян. Эта цифра непрерывно падает с марта, когда прошли выборы президента. С тех пор уровень поддержки «ЕдРа» снизился на 20 пунктов. Рейтинг Владимира Путина, согласно опросам ФОМ, опустился до 45%. Он начал снижаться, как говорят эксперты, после внесения в Думу законопроекта о пенсионной реформе, роста цен на бензин и повышения НДС.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 06 октября 2018 | 02:39
От пустобрехи! А рейтинг мусорных партий - противников Едрисни - где?
beobachter 06 октября 2018 | 03:01
Власть в России обеспечивается не населением, а ОМОНом и росгвардией. И плеатьей на рейтинги с населением....