Германия присоединилась к обвинениям в адрес России в кибератаках

В правительстве страны с полным доверием относятся к той информации, которую сообщили Нидерланды и Великобритания. Как сказал представитель кабинета министров ФРГ, эта оценка базируется на собственной, очень хорошей фактической базе и источниках. Речь идет о серии кибератак, в том числе против Организации по запрещению химического оружия. Тем временем национальная полиция Канады подтвердила, что ведет расследование попыток взлома систем Всемирного антидопингового агентства и других организаций, в которых обвиняют сотрудников российской военной разведки, передает ТАСС. Москва обвинения отвергает.