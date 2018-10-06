Германия присоединилась к обвинениям в адрес России в кибератаках
В правительстве страны с полным доверием относятся к той информации, которую сообщили Нидерланды и Великобритания. Как сказал представитель кабинета министров ФРГ, эта оценка базируется на собственной, очень хорошей фактической базе и источниках. Речь идет о серии кибератак, в том числе против Организации по запрещению химического оружия. Тем временем национальная полиция Канады подтвердила, что ведет расследование попыток взлома систем Всемирного антидопингового агентства и других организаций, в которых обвиняют сотрудников российской военной разведки, передает ТАСС. Москва обвинения отвергает.
Комментарии1
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idruker 06 октября 2018 | 02:19
Весь мир - фашисты, мечтающие о мировом господстве. Куды ж податься единственной на этом свете антифашистке?