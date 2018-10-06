Болгарская православная церковь не поддержала призыв РПЦ провести Всеправославный собор по украинскому вопросу
Патриарх Кирилл просит православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для украинской церкви. Лишь трое членов болгарского синода проголосовали за такую инициативу предстоятеля РПЦ, восемь, в том числе патриарх Неофит, высказались против, сообщает сайт болгарской церкви. В Московском патриархате ранее пригрозили, что предоставление автокефалии украинской церкви приведет к расколу. Между тем в Константинопольском патриархате подтверждали, что процесс предоставления автокефалии уже идет.
Комментарии2
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danko1 06 октября 2018 | 01:12
Гэбэшника Гундяева и его торговый дом православные церкви всех стран презирают.
ly4_sveta 06 октября 2018 | 01:29
Правильно сделали. Это не РПЦ, это путинское политбюро,
т.е. гэбэшное. Гэбня и стравливает верующих, заставляет
что-то проводить, создавать, отбирать, поучать. Кто, вообще,
такие? Константинопольский патриархат глава всего! Так и
слушайтесь его и подчиняйтесь ему, а не путинским выкрутасам.