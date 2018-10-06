Полицейские в Петербурге задержали людей, которые встречали арестованную участницу протеста против пенсионной реформы
Шахназ Шитик по решению суда отбывала административный арест – 20 суток. Ее пришли встречать около 20 человек, передает сайт проекта «ОВД-Инфо». По предварительной информации, задержаны не менее восьми участников встречи.
Комментарии1
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practolog 06 октября 2018 | 01:31
Берите пример с меня - так и буду колупать медок, не ожидая и не надеясь на пенсию!
Палец проктолога кормит!