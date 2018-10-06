Олег Сенцов сегодня, как ожидается, прекратит голодовку

Она длится почти 5 месяцев. Как написал сам осужденный в России украинский режиссер, это связано с планами тюремного ведомства приступить к принудительному кормлению. При этом во ФСИН, по словам Сенцова, считают, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень грозящей ему опасности. За время голодовки Сенцов потерял 20 кг веса, нанесен вред здоровью, однако цель не достигнута, добавил режиссер. Он требует освободить своих соотечественников, которые были осуждены в России по политическим мотивам. Между тем представители ФСИН еще накануне стали утверждать, что Сенцов уже прекратил голодовку и начал принимать пищу.