Владимир Путин утверждает, что в стране наблюдается рекордный за 6 лет рост реальных зарплат

На заседании российско-индийского делового форума глава государства сказал, что этот показатель вырос почти на 9% и эта самая большая цифра с 2012 года, приводит слова президента агентство ТАСС. По мнению Путина, в России также улучшается ситуация на рынке труда. Глава государства сообщил, что уровень безработицы составляет меньше пяти процентов.