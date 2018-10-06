Владимир Путин утверждает, что в стране наблюдается рекордный за 6 лет рост реальных зарплат
На заседании российско-индийского делового форума глава государства сказал, что этот показатель вырос почти на 9% и эта самая большая цифра с 2012 года, приводит слова президента агентство ТАСС. По мнению Путина, в России также улучшается ситуация на рынке труда. Глава государства сообщил, что уровень безработицы составляет меньше пяти процентов.
Комментарии44
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eyjafjallajoekull 06 октября 2018 | 00:11
Речь идет о миллиардерах, кто не понял.
kryimzdick 06 октября 2018 | 00:12
Ага, сечин, миллер, ротенберг
danko1 06 октября 2018 | 00:23
kryimzdick: Совсем дебилом стал, полным.
Хотя бы после своего позора несколько дней назад на Дальнем Востоке, когда он рабочим сказал, что у них зарплата хорошая, выше 90 тысяч, его женщина поправила, что не выше 40 тысяч.
А преподаватели даже минималку и меньше еще получают.
Понятия это чудовище не имеет, что в стране делается.
kryimzdick 06 октября 2018 | 00:41
danko1: реально страшно становится. Брежнев и прочие в свои поздние годы тоже были неадекватны, но там было коллективное правление.
danko1 06 октября 2018 | 00:59
kryimzdick: Когда Россию сравнили с Путиным, то он пожалуй прав.
У него и его подельников доходы стремительно растут, людишек всяких, от которых территорию в местах его появления зачищают, он россиянами не считает.
stopkran1969 06 октября 2018 | 01:08
danko1: старая традиция - при виде моли хлопают все
zemljanka 06 октября 2018 | 00:24
Это верно, как и то, что петровбоширов - гражданские.
danko1 06 октября 2018 | 00:28
zemljanka: Если Путин утверждает, то это означает только одно, что он врет.
Иначе он не может, не привык.
zapadnay 06 октября 2018 | 00:35
Кто информирует президента по вопросам зарплаты?
В студию, товарищей!
danko1 06 октября 2018 | 00:37
zapadnay: И даже ни одной портянки нет в защиту бреда "президента".
Им видно тоже ставки не повысили и доширак надоел.
beregov_net 06 октября 2018 | 00:49
danko1: У пригожинских смена закончилась , они ж не каторжные круглыми сутками троллить
danko1 06 октября 2018 | 01:01
beregov_net: Так у них сменная работа. И ночами выходят.
Но в комментариях по таким темам, которые непосредственно жизни россиян касаются, их никогда нет.
archibald_dandy_esquire 06 октября 2018 | 00:53
kryimzdick:
" По мнению Путина, в России также улучшается ситуация на рынке труда. Глава государства сообщил, что уровень безработицы составляет меньше пяти процентов. "
а кто это "путин"?.. это то, что показывают по телевизору?.. говорящее буратино?..
petrov85 06 октября 2018 | 01:33
archibald_dandy_esquire: самый богатенький буратина как говорят злые языки
stopkran1969 06 октября 2018 | 01:06
kryimzdick: аншлаг на Волге потерял юмориста
eniro 06 октября 2018 | 00:18
eyjafjallajoekull: Да понять то его не сложно... Смысл таков: В этом году был реальный рекорд по зарплатам. Рекорды, как вы понимаете, дорогие Россияне, это не каждый год, а годы кропотливого труда. Затягивайте пояса, а кто не сможет,- пусть затягивает на шее веревку.
zemljanka 06 октября 2018 | 00:26
eniro: главное, чтобы табакеркой не воспользовались, а под суд отдали военного преступника
ly4_sveta 06 октября 2018 | 00:42
eyjafjallajoekull: Все поняли. Крепостные души не считаются. Они
всегда были на уровне скотины - их продавали, избивали, над
ними издевались, глумились, их убивали без суда и следствия.
danko1 06 октября 2018 | 00:52
ly4_sveta: И о снижении безработицы нагло врет тот, кто соврал, обещая 25 млн. рабочих мест.
Люди просто на учет не становятся на биржу труда, да и не держат на ней долго.
В малых городах вообще работы нет, а реальная безработица только растет.
Ничего о России не знает ублюдок, называющий себя президентом, а просто незаконно узурпировавший власть.
piterrr 06 октября 2018 | 00:14
Не обращайте внимания!…Это просто очередные испражнения параноика из его зазеркалья..Опять забыл принять лекарства..
vatarasha 06 октября 2018 | 00:15
какой бред несет...старый дед. уходи...ааа...прошу. на грою скинемся сей рашкой. золотой будэ
eniro 06 октября 2018 | 00:29
vatarasha: Наивный. И ты бы ему поверил? Этот и гроб заберет, и карманы всем вытряхнет, и любые сказки сочинит. А не будут верить... (У Кадырова есть похожее выражение)
askol2016 06 октября 2018 | 00:20
К "выборам" подняли выплаты и премии - это и есть "рекордный рост"... А после достижения цели наступил период затягивания поясов
lenin3 06 октября 2018 | 00:47
askol2016: у нас в МОЭКе(который принадлежит бедному Газпрому)уже два года работягам(про всяких бумагомарателей не говорю)уже два года зарплату не поднимали и сказали,что в ближайшие два не ждите.И это при ежегодном росте тарифов...
grashupfer 06 октября 2018 | 00:22
А грохот-то пустого чердака старого придурка весьма однако причудлив.)
ly4_sveta 06 октября 2018 | 00:45
grashupfer: Пустая бочка сильнее гудит.
nostradam 06 октября 2018 | 00:23
Он имел в виду зарплаты чиновников. А "реальные" означает "включая украденное".
forward 06 октября 2018 | 00:24
Спад пошел в гору. ( Черномырдин)
nokola 06 октября 2018 | 00:24
путин удачно украл в этом году. Максимальную сумму за последние 6 лет?
vor_on 06 октября 2018 | 00:27
пральна, Владимладимыч, окучивай их идиотов
titushkin 06 октября 2018 | 00:29
Лучше бы про глистов еще рассказал. Смешнее было.
alex362 06 октября 2018 | 00:29
Вспоминается анекдот времен Брежнева.
С трибуны: "Товарищи, мы жили хорошо, а теперь будем жить еще лучше"
Из зала: "А мы?...."
Дошли уже до "глубокого удовлетворения всё более возрастающих потребностей советского народа". А кто не верит, для тех 282 статью ослабили, но отнюдь не отменили.
dominator13 06 октября 2018 | 00:34
Вообще старик слетел с катушек
ly4_sveta 06 октября 2018 | 00:35
Этот подонок от безнаказанности и вседозволенности
давно съехал с глузду. И паранойя накрыла уже в тяжелой
стадии, не ведает, что творит. Если ему стали заносить на
9% больше, то это ещё ни о чем не говорит, как и то, что все
его друганы, имеющие все больше бабла, - это ещё не народ.
Кто поставит на место этого завравшегося и зарвавшегося
мерзавца? Сколько можно терпеть это ничтожество?
dsa_dsf 06 октября 2018 | 00:35
Дедушке совсем поплошало
ivan14 06 октября 2018 | 00:54
Ихтамнет опять лжёт.
nichirin 06 октября 2018 | 00:55
Примерно так же невменяемые утверждают, что они здоровы. Просто осеннее обострение.
elixer 06 октября 2018 | 00:58
Сперва на 10 упал, а потом на 9 вырос. Это значительный рост. Впервые за 9 лет.
captaingeorge 06 октября 2018 | 01:01
Индусам можно говорить что угодно, пускай вернется и скажет это в лицо своим гражданам и посмотрит на их патриотическую реакцию... Идиотизм при заботливом уходе вырастает в маразм, ждем обращений к "многосисечным коллективам" и сеансов целования взасос...
kaputvsemu 06 октября 2018 | 01:05
Отрицательный рост это тоже рост.
trans 06 октября 2018 | 01:05
Да что вообще Путин знает?! У него прессекретарь на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха, а Путин совсем не в курсе.
danko1 06 октября 2018 | 01:18
trans: Он даже о размере собственной зарплаты не в курсе. что уж говорить, что он никакого понятия не имеет о зарплате россиян.
Впрочем, он ни о чем реального представления не имеет. Полный неадекват, место которому в психушке, а не в Кремле.
ly4_sveta 06 октября 2018 | 01:19
Патологический лжец, сказал про него Немцов, плюс осеннее
обострение, плюс критические дни, плюс психологический срыв,
плюс нервный стресс... И как его ещё среди здоровых держат?
Интересно то, что он это индусам говорит, которых Россия
опередила, выйдя на первое место, по разрыву между бедными и
богатыми. Раньше страной контрастов с «бешеным» разрывом
уровня жизни была именно Индия, причём многие годы, теперь на
первом месте Россия! Ура! Владимиру Владимировичу! Но, он, наверное,
этого не знает. Ему его холуи не доложили. А индусы смеются.
petrov85 06 октября 2018 | 01:28
брехунец каких свет не видовал