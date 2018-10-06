В Чернобыльской зоне начала работу первая солнечная электростанция
Она установлена всего в ста метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор. В пятницу прошла праздничная церемония открытия, в ней участвовали представители гамбургской энергокомпании Enerparc AG, которая стала одним из инвесторов проекта. Не смотря на то, что в радиусе двух тысяч шестисот километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, Киев планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, рассматривается возможность возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций, сообщает Дойче Велле.
Комментарии4
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terens 06 октября 2018 | 00:10
Петюня то приехал ленточку перерезать или очканул?
antiboh 06 октября 2018 | 00:23
terens: А что очковать? Туда уже давно экскурсии ездят.
roman_pekhov 06 октября 2018 | 00:21
"НЕ СМОТРЯ НА" !
zloy_sok 06 октября 2018 | 00:39
Учитывая что это Чернобыль, работать она там может и ночью....До сих пор фонит)