В Чернобыльской зоне начала работу первая солнечная электростанция

Она установлена всего в ста метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор. В пятницу прошла праздничная церемония открытия, в ней участвовали представители гамбургской энергокомпании Enerparc AG, которая стала одним из инвесторов проекта. Не смотря на то, что в радиусе двух тысяч шестисот километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, Киев планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, рассматривается возможность возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций, сообщает Дойче Велле.