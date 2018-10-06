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00:00, 06 октября 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов объявил о завершении своей 145-дневной голодовки с сегодняшнего дня

Он назвал это вынужденным шагом, на который пришлось пойти из-за угрозы начала принудительного кормления.

По словам режиссера, представители тюремного ведомства предупредили его о том, что насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни. Сенцов считает, что цель голодовки не достигнута. Украинец выразил благодарность тем, кто его поддерживал. Во ФСИН ссылались на то, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и грозящие опасности. По словам Дмитрия Динзе, режиссер «не хотел стать «овощем», прикованным к кровати в реанимации», а также того, чтобы его «накачали психотропными препаратами». Адвокат накануне сообщил, что со слов Сенцова, у него стала распадаться печень, почти не функционируют почки, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Сделанное УЗИ показало ишемию сердца. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко на это сказал, что насильственно кормить Сенцова никто не планировал, но подтвердил ранее существовавшие планы его перевода в больницу в случае выхода ситуации из-под контроля.

Сенцов держал голодовку с 14 мая. Он требовал освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Себя в их число он не включал.

Комментарии

5

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brian 06 октября 2018 | 00:24

Вот уж, действительно, "горе от ума" !
Работал бы режиссером, снимал бы пусть плохие, но фильмы, тусовался бы среди киношной братвы... Нет, вздумал прыть свою показывать, легкой славы борца против путинского кровавого режима захотелось.

nelibermot22 06 октября 2018 | 00:25

Да хватит уже этого клоуна называть "режиссером", сколько можно?

fresh_breeze 06 октября 2018 | 00:25

"Сенцов держал голодовку с 14 мая."
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В то, что на "Эхе" кто-то искренне в это верит, представить невозможно, ну не идиоты же тут работают.
Тогда выходит, что чушь эту вы пишите в расчёте на идиотов из числа вашей аудитории.

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"Себя в их число он не включал."
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Ага, не включал. Но грантососы из числа самозванной правозащиты повернули его псевдоголодовку именно так, требуя освободить лишь его и никого другого.

dyymm 06 октября 2018 | 00:57

Пишите заголовки правильно: "Украинский террорист Олег Сенцов..."

parasuk_ 06 октября 2018 | 01:05

Раньше хомячки в знак солидарности с сенцовым голодали целый день. А теперь жрать будут :)

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