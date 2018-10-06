В Петербурге полиция задержала людей встречавших после 20 суток ареста Шахназ Шитик

В Петербурге полиция задержала людей встречавших после 20 суток ареста участницу акции против повышения пенсионного возраста Шахназ Шитик. Об этом сообщает сайт Медиазона. По его данным, задержали не менее восьми человек, по сведениям проекта ОВД-Инфо — около 15 человек. Полиции не понравилось, что собравшиеся пели песню, уточняется в сообщении.