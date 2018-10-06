В Петербурге полиция задержала людей встречавших после 20 суток ареста Шахназ Шитик
В Петербурге полиция задержала людей встречавших после 20 суток ареста участницу акции против повышения пенсионного возраста Шахназ Шитик. Об этом сообщает сайт Медиазона. По его данным, задержали не менее восьми человек, по сведениям проекта ОВД-Инфо — около 15 человек. Полиции не понравилось, что собравшиеся пели песню, уточняется в сообщении.
Комментарии3
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zemljanka 06 октября 2018 | 00:15
Респект встречавшим.
Позор трусливым мусорам.
Позор трусливой власти, натравливающей людей друг на друга.
ly4_sveta 06 октября 2018 | 00:51
Что же она такое сотворила, что ей дали 20 суток
ареста? Наверное, Путина как-нибудь обозвала?
archibald_dandy_esquire 06 октября 2018 | 00:56
а если бы они вышли с триколором, то полиция порвала бы флаг Российской Федерации и размазала бы печень им по асфальту, как рекомендовал толкователь Владимира Владимировича г-он Песков