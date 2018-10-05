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23:04, 05 октября 2018

Камнепад прервал движение поездов в Иркутской области

Были повреждены пути на Кругобайкальской железной дороге, которая проходит вдоль берега озера Байкал, сообщает агентство Интерфакс. В результате пассажиров одного из туристических поездов пришлось вывозить в Иркутск автотранспортом, а пассажиров пригородного поезда доставлять к месту назначения по воде. Во время ремонтных работ пострадал сотрудник железной дороги. Для расследования создана комиссия.

Комментарии

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sagen 05 октября 2018 | 23:51

Господь бог плохо учил географию. Крым западней и южней.

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