Камнепад прервал движение поездов в Иркутской области

Были повреждены пути на Кругобайкальской железной дороге, которая проходит вдоль берега озера Байкал, сообщает агентство Интерфакс. В результате пассажиров одного из туристических поездов пришлось вывозить в Иркутск автотранспортом, а пассажиров пригородного поезда доставлять к месту назначения по воде. Во время ремонтных работ пострадал сотрудник железной дороги. Для расследования создана комиссия.