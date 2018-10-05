С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35
Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. По его словам, поставка российских зенитных комплексов не скажется на эффективности израильских ВВС.
На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна продолжит наносить удары на территории Сирии, несмотря на поставки российских С-300.
Комментарии43
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nestor199 05 октября 2018 | 23:09
Ну не скажется, так не скажется.
Тогда придется военную полицию с границы убирать.
yan18 05 октября 2018 | 23:18
nestor199: Да ты злой Нестор? Уберешь с границы полицию и пипец асадовцам с хизболидами...Они ж их охраняют...шоб-бедолаг евреи не обидели...
Ты может не в курсах-но Путин пару лет Израиль уговаривал-шоб его легашей абреков чеченских-к границе Израиля допустили?
nestor199 05 октября 2018 | 23:22
yan18: Уйдут абреки придет Иран. А Израилю оно надо?
yan18 05 октября 2018 | 23:31
nestor199: Прийдет Иран-это хорошо...Сразу с ним и покончат...По месту временного содержания, даже окопаться не успеет
nestor199 05 октября 2018 | 23:37
yan18: Да Пусть покончат. Разве кто против?
Воевать твои сыновья будут? Кончальщик .................. тьфу.
novirusic 05 октября 2018 | 23:44
nestor199: Иоав Киш – 7 каналу:
«Мы ответим, даже если зенитчиками будут русские»
Бывший летчик-истребитель, а ныне – депутат Кнессета: если наши самолеты будут атакованы С-300, мы будем вынуждены ответить
По его оценке, на первом этапе управлять системами С-300 будут именно русские солдаты, а не сирийцы, и этот факт, вероятно, будет иметь последствия для безопасности Израиля.
Киш убежден, что, со временем, Израиль должен будет изучить этот вопрос и выяснить, будут ли эти системы использоваться против наших боевых самолетов? «ВВС готовится к новой реальности в этом секторе», - говорит он, подчеркивая, что у военно-воздушного флота Израиля «есть решение этой проблемы».
«Если бы системы были полностью сирийскими, наши ВВС были бы готовы [немедленно] уничтожить их», - говорит Киш, добавив, что факт наличия российских зенитных операторов в С-300 усложняет ситуацию, и требует осторожности из-за напряжения отношений с Москвой. Нанесение ударов по системам ПВО, когда в них будут русские солдаты, может быть еще более обострить эти отношения.
Однако Киш подчеркнул, что наши новейшие самолеты были разработаны с тем, чтобы обеспечить достойный ответ на продвинутые российские системы ПВО, и сказал, что «это то, что нужно обсудить с российской стороною». По его мысли, в ходе этих контактов, Израиль должен передать четкое сообщение о том, что батареи будут атакованы, даже если там будут находиться русские зенитчики, если они атакуют наши самолеты.
А воевать, не твои с ыновья буцдут.
И благодари Бога за это.
Потому что воевавшие против Израиля обычно плохо кончали.
nestor199 05 октября 2018 | 23:49
novirusic: По его оценке? Да сразу было сказаны, что управление будет нашим.
Мои сыновья уже старшие офицеры, боевой опыт имеют.
eniro 05 октября 2018 | 23:59
novirusic:1 По его оценке, на первом этапе управлять системами С-300 будут именно русские солдаты.(Да, так и будет, но "непризнанно". Так было всегда еще со времен царя Гороха.) 2. И этот факт, вероятно, будет иметь последствия для безопасности Израиля. (Нет, не будет последствий, вне зависимости от результатов. Т.к. см.п.1.)
yan18 05 октября 2018 | 23:49
nestor199: Ты трусливый кусок тыловой крысы-помолчал бы ,если не знаешь..Мой сын и воюет.Он боевой офицер и уже три войны прошел...А теперь в боевых войсках еще и мой внук..Они в отличие от ваших фашистких ВКС на дальних подступахот Фатерлянда-здесь живут и свою Родину защищают...Вы-здесь, чужие убийцы сирийского народа, а мы здесь-живем
nestor199 05 октября 2018 | 23:52
yan18: Ну придет к твоему сыну и внуку северный пушной зверек, а оно Израилю надо?
yan18 06 октября 2018 | 00:00
nestor199: Раньше к тебе, тупой прапор-пушной зверек прийдет-сдохнешь , от злрбы или паленой водки, хоть оно Израилю и не надо
servelat 06 октября 2018 | 00:04
yan18: Нашёл, мля чем гордиться.... Вот был бы твой сын фермером в третьем поколении, тогда да...
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 23:11
Если зенитка с-300 не способна воевать с современной армией, то против кого её будут применять?
Против гражданских самолётов?
Или против наших военных 50-летней давности?
serge_moro 05 октября 2018 | 23:29
mikhail_spb_: Путин потеряет не один комплекс с-300 ,если он будет представлять действительно угрозу для ВВС Израиля
drillerthriller 05 октября 2018 | 23:12
Против ИЛ-20 вполне способна даже С-200. Чего менять то ..
yan18 05 октября 2018 | 23:22
drillerthriller: Но но-Ил-20 это мелочь..Пора Асаду на Су 30и Су 35 переходить благодаря Путину и С300 ..Его цель-получить в награду за сбитые ВКС России-С400...
drillerthriller 05 октября 2018 | 23:34
yan18: Су-27 как узнал что могут отправить в Сирию, сегодня сам себя в Подмосковье уронил.
beregov_net 05 октября 2018 | 23:23
Ебстественно , пятое поколение самолётов требует пятого поколения ПВО , а С 300 это динозавр брежневских времён
neon001 05 октября 2018 | 23:31
beregov_net: а вождь разве не застрял в этих временах?
yan18 05 октября 2018 | 23:34
beregov_net: Правильно-даешь сразу Асаду С500, но тока когда он из С300-Су57, пятого поколения-снесет...
sagen 06 октября 2018 | 00:00
beregov_net: Нет пятого поколения ПВО, лучшее ПВО это авиация, а против пятого поколения авиация пятого поколения. ПВО как и автомат, хорош против плохо вооруженного противника, не готовящего к войне.
komandarm___1968 05 октября 2018 | 23:24
Ханегби не летает... Пусть пробуют шалевичи, любавичи, и зискинды - асы израильских ВВС ))
yan18 05 октября 2018 | 23:36
komandarm___1968: Командарм-за 1968 рэ-звание в подземном переходе или у метро-купил?
novirusic 05 октября 2018 | 23:48
komandarm___1968: : Иоав Киш
«Мы ответим, даже если зенитчиками будут русские»
Бывший летчик-истребитель, а ныне – депутат Кнессета: если наши самолеты будут атакованы С-300, мы будем вынуждены ответить
efilika 05 октября 2018 | 23:27
на какие средства поставляем? Налогоплательщиков? Все довольны?
gosha27 05 октября 2018 | 23:41
efilika: С каких это пор хохлоклоуны стали переживать за средства российских налогоплательщиков?
Чудеса да и только!
Ты думай как зиму пережить,где помыться и согреться!
alena01 05 октября 2018 | 23:30
Почему Вовику так хочется убивать русских парней об кого-нибудь???
archibald_dandy_esquire 05 октября 2018 | 23:54
alena01: " Почему Вовику так хочется убивать русских парней об кого-нибудь??? "
потому что ему достаточно 1 батальона войск в каждом дворце для своей безопасности от благодарного населения страны - всего -то 28.000 стрелков
brian 05 октября 2018 | 23:32
Теперь еврейские ВВС не сунутся в Сирию. Потому как дураков в Израиле нет.
drillerthriller 05 октября 2018 | 23:37
brian: их туда не берут
cellena 05 октября 2018 | 23:38
brian: Потому как дураков в Израиле нет.
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Зато их полно в России, если судить по последним событиям.
nestor199 05 октября 2018 | 23:41
cellena: Еще не все евреи из России уехали. Точнее - умные евреи уже в Израиле.
yan18 05 октября 2018 | 23:55
nestor199: Умные евреи и в Израиле и в России-а вот тупые вояки как ты, и как в МО-это и в России и в Сирии..
Этож надо было поставить Чипа и Дейла -в России, ни дня в РА не служившего-МО России? Вот он и три Сирии освободил и своими ЗРК то пассажирский Боинг снесет то свой Ил20...
Как сказал Лавров-2ебил мля
brian 06 октября 2018 | 00:02
cellena: Согласен. Не надо было нашим воякам, развесив уши, допускать полёты над Сирией и бомбёжки сирийской территории еврейской авиацией. Тогда, по крайней мере, эти пятнадцать русских парней остались бы живы ...
yan18 05 октября 2018 | 23:42
brian: И теперь еврейские ВВС сунутся в Сирию-потому шо те же дураки в
Сирии были , есть и будут, так же как и в МО России, и те же дураки что снесли Ил20, в Сирии, теперь, ВКС , России, будут сносить ,с помощью С300..
brian 05 октября 2018 | 23:55
yan18: Не разделяю оптимизма: если еврейским ВВС удастся подавить хотя бы один С-300 в Сирии, это драматически скажется на продажах российской военной техники.
slash80 05 октября 2018 | 23:55
brian: Когда турки сбили на су 24 , мы поставили в сирию с-400 , уоторые типо охраняют нашу базу в Хмейми . Ил -20 был сбит в зоне этих с 400 . Я к тому что как израиль как и турки бомбят так и бомбят то что им надо .
Израиль точно этим не напугать . Даже если будут у них потери . А они уже в Сирии у них были . И это их не остановило . Как бы мы о них не думали но воевать они умеют .
glotov 05 октября 2018 | 23:39
Вспоминается Югославия и раскроенная допотопной с-125 американская "невидимка".
novirusic 05 октября 2018 | 23:52
glotov: Ну да, была тысяча налетов и один раз случайно попали в американский самолет.
То есть вероятность сбить 0,001. Приемлемо.
За прошлый год израильтяне совершили около 200 налетов на иранские объекты в Сирии.
glotov 05 октября 2018 | 23:56
novirusic: Ну, учитывая размер ракеты по отношению к небосводу и возможное время встречи в интервале 1 час, случайность составляет примерно 1/ 10^50 (:
fresh_breeze 05 октября 2018 | 23:40
Ну, вот видите, как всё просто, оказывается. Отбой тревоги, можно лететь.
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"На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна продолжит наносить удары на территории Сирии, несмотря на поставки российских С-300."
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Получается, что прошла неделя, а израильские самолёты в Сирию не залетают.
novirusic 06 октября 2018 | 00:01
fresh_breeze: маня, так они и раньше не каждую неделю в Сирии иранские объекты крошили.
Только в случае необходимости.
22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявлял, что израильская армия первой в мире применила истребители пятого поколения F-35 для реальных атак: эти самолеты на тот момент дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке.
Понимаешщь, голубкам, что э
то значит?
Это значит, чято С-300 и С-400, которые накходятся на россий
neyexo 05 октября 2018 | 23:49
Латынина называла сирийцев приматами.
Если так, то применение против них новейшего оружия нужно считать непропорциональным применением силы.
Это все равно, что безоружного атаковать с оружием.