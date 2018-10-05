Минюст России обещает своевременно ответить на вопросы ЕСПЧ по жалобе Олега Сенцова
Об этом в пресс-службе ведомства сообщили агентству Интерфакс. Там уточнили, что крайний срок – середина января следующего года. Накануне глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Европейский суд по правам человека коммуницировал иск Олега Сенцова против России.
Комментарии3
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oneoretwo 05 октября 2018 | 23:11
...у плешивого минюста есть что терять в гейропах ?...
glotov 05 октября 2018 | 23:35
oneoretwo: То-то и оно , что нечего. И именно Европа приложила к этому руку. А теперь их вердикты потеряли свою былую весомость.
nestor199 05 октября 2018 | 23:44
glotov: Санкцией больше, санкцией меньше ............. какая разница?
Перестарался Запад с санкциями.