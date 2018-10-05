Минюст России обещает своевременно ответить на вопросы ЕСПЧ по жалобе Олега Сенцова

Об этом в пресс-службе ведомства сообщили агентству Интерфакс. Там уточнили, что крайний срок – середина января следующего года. Накануне глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Европейский суд по правам человека коммуницировал иск Олега Сенцова против России.