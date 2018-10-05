Киев требует пустить к Олегу Сенцову международную группу врачей

Направлена соответствующая нота в российский МИД, сообщила в Твиттере пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Сегодня Олег Сенцов сообщил, что с завтрашнего дня прекращает голодовку, которую держит с середины мая. Украинский режиссер передал через своего адвоката, что вынужден это сделать из-за угрозы принудительного кормления.

В Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что Сенцов уже сегодня начал принимать пищу. Там также говорят, что принудительно его кормить не собирались.