Киев требует пустить к Олегу Сенцову международную группу врачей
Направлена соответствующая нота в российский МИД, сообщила в Твиттере пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.
Сегодня Олег Сенцов сообщил, что с завтрашнего дня прекращает голодовку, которую держит с середины мая. Украинский режиссер передал через своего адвоката, что вынужден это сделать из-за угрозы принудительного кормления.
В Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что Сенцов уже сегодня начал принимать пищу. Там также говорят, что принудительно его кормить не собирались.
Комментарии8
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glotov 05 октября 2018 | 23:14
Нужно через ООН закрепить законодательно, что государство имеет право инспектировать состояние и степень заботы о здоровье своего гражданина, отбывающее наказание в другом государстве. Например, Милошевича умерщвили в застенках. Россияне Бут, Ярошенко испытывают проблемы со здоровьем в американских тюрьмах. Когда возможность инспектирования юридически закреплена , и Сенцова можно будет навестить международной врачебной комиссии.
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 23:18
Мужество и самоотверженность Олега Сенцова вызывают только восхищение и уважение.
Жаль, что своим самопожертвованием ему так и не удалось достичь цели.
testmeter 05 октября 2018 | 23:30
mikhail_spb_: Цели освобождения всех украинских политзаключенных при нынешнем садистско-гэбнявом режиме на России достичь было, конечно же, нереально. Зато благодаря Сенцову привлечено огромное внимание мировой общественности к преступным действиям Мордора. Россия загнана в угол, как бешеный волк. Теперь назад пути нет... Для российского Мордора - это куда как большая проблема, чем было бы простое освобождение заключенных украинцев.
parasuk_ 05 октября 2018 | 23:37
testmeter: Не-а, теперь все знают, что украинский террорист сенцов лох, который повелся на уговоры адвокатов
glotov 05 октября 2018 | 23:41
testmeter: Придумать можно много побочных эффектов, но заявленная цель не достигнута.
sagen 05 октября 2018 | 23:56
testmeter: У Украины нет ответных мер. Во время войны немцы стали выявлять из сбитых английских и американских летчиков-евреев и направлять их в концлагеря смерти. На что из Лондона тут же поступило предостережение - если не немцы не прекратят это, за это ответят их пленные летчики. И Гитлер тут же приказал всех вернуть в лагеря пленных. Это один из двух реальных случаев спасения евреев, второй - демонстрация немецких жен евреев в марте 43 в Берлине, с требованием выпустить их мужей из концлагерей и тут Гитлер уступил, в отличие от Путина. И это всё, что было реально сделано для спасения евреев в той войне. Ну не будет же Украина ради Сенцова убивать кого-то из пленных россиян, не та ментальность.
glotov 05 октября 2018 | 23:32
mikhail_spb_: Зато этот случай наглядно показал, что голодовкой нельзя снискать снисхождение за террористическую деятельность.
komandarm___1968 05 октября 2018 | 23:32
ОН же отказался "голодувать", и сало "исты" - спокийно, граждане))