Би-би-си: Более 10 тысяч человек присоединились сегодня к акции протеста в Ингушетии
Более 10 тысяч человек присоединились сегодня к акции протеста в Ингушетии. Такие данные приводит русская служба Би-би-си. По оценке местных властей, в митинге участвовали не больше трёх тысяч человек.
Накануне митингующие выражали только недовольство соглашением о новой границе с Чечней, сегодня они стали требовать и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Возмущение участников акции в Магасе вызывает то, что Ингушетия не забрала у Чечни земли, ранее заселённые ингушами, рассказала в эфире «Эха Москвы» редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва.
Накануне парламент Ингушетии ратифицировал соглашение о границе с Чечней, предполагающее обмен территориями. Позже некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. Митингующие, в частности, требуют провести новое заседание и вынести вопрос о границе на референдум.
Комментарии6
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maxcarev 05 октября 2018 | 23:25
Следите за пропогандонскими передачами "Bремя покажет" или "60 минут" - ни одного слова про этот конфликт.
Пропогандоны надeются что это само собой рассосется при помoщи Росгвардии.
servelat 05 октября 2018 | 23:12
Би-би- си врёт как всегда . Какие десять тысяч? Да не меньше миллиона было на акции
dvdd 05 октября 2018 | 23:22
servelat: очко играет? И это хорошо.
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 23:16
Да, не удалось кадырке по-тихому отжать территорию у соседа.
Наверное, уже готовит своих бандитов-пехотинцев.
dvdd 05 октября 2018 | 23:20
Я тоже готов присоединиться к ингушам.
bratan679 05 октября 2018 | 23:52
"Возмущение участников акции в Магасе вызывает то, что Ингушетия не забрала у Чечни земли, ранее заселённые ингушами, рассказала в эфире «Эха Москвы» редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва"????????
Это что за бред???? Ингушетия не хочет забирать земли у Чечни ( и если честно, у Чечни забрать землю))) это невозможно). Эта земля официально принадлежит Ингушетии, по крайней мере принадлежала до подписания этого предательского договора. И это не маленький клочок, это околок 18 тыс.гектаров. И по поводу Евкурова - https://www.youtube.com/watch?v=ztvQjbjgOaw. Посмотрите на как упал его авторитет в глазах простых людей. Кидаться в Главу бутылками и флагами, это говорит скорее о политической токсичности данного руководителя.