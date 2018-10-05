Би-би-си: Более 10 тысяч человек присоединились сегодня к акции протеста в Ингушетии

Более 10 тысяч человек присоединились сегодня к акции протеста в Ингушетии. Такие данные приводит русская служба Би-би-си. По оценке местных властей, в митинге участвовали не больше трёх тысяч человек.

Накануне митингующие выражали только недовольство соглашением о новой границе с Чечней, сегодня они стали требовать и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Возмущение участников акции в Магасе вызывает то, что Ингушетия не забрала у Чечни земли, ранее заселённые ингушами, рассказала в эфире «Эха Москвы» редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва.

Накануне парламент Ингушетии ратифицировал соглашение о границе с Чечней, предполагающее обмен территориями. Позже некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. Митингующие, в частности, требуют провести новое заседание и вынести вопрос о границе на референдум.