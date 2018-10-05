В Петербурге, по уточнённым данным, задержали четырёх активистов движения «Открытая Россия»
Их обвиняют в неповиновении полиции и оставляют в отделении на ночь, — сообщает сайт Медиазона. Активисты говорят, что не знают, с чем связано их задержание. Лидер местного отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров написал в Фэйсбуке, что они не проводили никаких акций.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 23:13
Видимо, это дело рук нового смотрящего за городом по кличке "беглый", которого недавно прислал нацдилер?
danko1 05 октября 2018 | 23:20
mikhail_spb_: Просто к Смольному, где находятся особо охраняемые преступники, людей не принято подпускать.
Но говоря о полицейских, необходимо добавлять слово "бандиты", ошибки в 99% не будет.
А повиноваться незаконным приказам бандитов-полицаев Конституция не велит.
pit_heap 05 октября 2018 | 23:53
danko1: Ну и? Аналогично в странах переразвитой демократии.Вчера около здания Капитолия в Вашингтоне прошли акции протеста против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. В числе протестующих оказались 27-летняя модель Эмили Ратажковски, которая вышла с плакатом "Уважайте наше существование или ожидайте нашего сопротивления", и 37-летняя актриса Эми Шумер. Однако участие в акции для них закончилось не совсем мирным путем — звезды были арестованы и доставлены в полицейский участок.
laotszy 05 октября 2018 | 23:23
Это чтобы показать кто есть ху.
komandarm___1968 05 октября 2018 | 23:28
Просто задежали хулиганов. Это современные "чубаровцы" - их надо сажать )
parasuk_ 05 октября 2018 | 23:29
Все эти открытые россии, мемориалы и парнасы с яблоком есть преступные сообщества, члены которых должны нести ответственность за преступления своей банды
gosha27 05 октября 2018 | 23:53
parasuk_: Этих стукачей надо вагонами отгружать в Госдеп США!
Ведь сами они ,по своей воле,своими ногами из России никогда не уедут!!!
Потому как там они будут на уровне негров и мексиканцев,работать не языками ,а мыть унитазы ,как хохлы в европе!
ft18 05 октября 2018 | 23:30
Весомое преступление. Тянет просто на вхождение в пантеон преступлений века.