В Петербурге, по уточнённым данным, задержали четырёх активистов движения «Открытая Россия»

Их обвиняют в неповиновении полиции и оставляют в отделении на ночь, — сообщает сайт Медиазона. Активисты говорят, что не знают, с чем связано их задержание. Лидер местного отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров написал в Фэйсбуке, что они не проводили никаких акций.