Королеву Великобритании выселят из Букингемского дворца на время ремонта

Работы уже начались, они продлятся 10 лет. Здание сильно обветшало и ему требуется капитальный ремонт, сообщает Би-би-си. Работы спланировали таким образом, чтобы как можно меньше нарушать уклад жизни 92-х-летней королевы Елизаветы Вторы и её супруга принца Филиппа, ему 97 лет. И всё же чету предупредили, что им придётся покинуть свои покои на пару лет в 2025 году.