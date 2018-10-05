Королеву Великобритании выселят из Букингемского дворца на время ремонта
Работы уже начались, они продлятся 10 лет. Здание сильно обветшало и ему требуется капитальный ремонт, сообщает Би-би-си. Работы спланировали таким образом, чтобы как можно меньше нарушать уклад жизни 92-х-летней королевы Елизаветы Вторы и её супруга принца Филиппа, ему 97 лет. И всё же чету предупредили, что им придётся покинуть свои покои на пару лет в 2025 году.
Комментарии4
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glotov 05 октября 2018 | 22:46
Да что они, думают она управы на них не найдет? Она на пятнадцати аршинах там сидела, и будет сидеть!
grigol331 05 октября 2018 | 22:48
Королеву Великобритании выселят из Букингемского дворца на время ремонта
на 13 квадратных метров резервного фонда в полуподвале со всеми удобствами во дворе.
fresh_breeze 05 октября 2018 | 23:03
"Здание сильно обветшало и ему требуется капитальный ремонт"
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Собянин в Москве такое жильё сносит нафиг, предоставляя его жильцам новое.
Но этим лондонским нищебродам такое не светит.
fekoff 05 октября 2018 | 23:04
это называется переселят. русский язык в России спасать надо, а не в Украине.