Введение нормы энергопотребления вряд ли приведет к социальной напряжённости, — полагают в Минэнерго России
Зам.главы ведомства Вячеслав Кравченко заявил, что 95% россиян укладываются в обсуждаемые показатели и поэтому им не придется платить больше. В интервью РБК чиновник добавил, что его квартира и дача потребляют больше нормы. Он сказал, что ему это неприятно, но он собирается платить. «И зарплата у меня существенно выше средней», — добавил Кравченко. По его словам, ему непонятно, почему он и другие обеспеченные люди должны пользоваться льготами, которые предназначены для других.
В начале недели стало известно, что правительство вернулось к планам ввести норму энергопотребления. Для тех, кто тратит больше электричества, будет действовать повышенный тариф.
Комментарии17
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polikarpich 05 октября 2018 | 22:43
Введение какой-либо "нормы" - это уже патология и малоприятный факт. Раз она уже будет существовать, её можно и изменить в нужную сторону.
Так что, to be continued.
polikarpich 05 октября 2018 | 23:03
danko_dudka: Не в курсе. Мне-то что? Нам и своих "чудесников" хватает.
ansata 05 октября 2018 | 22:46
"вряд ли приведет к социальной напряжённости"
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Да кто знает)) Я бы не был столь категоричен.
storoz 05 октября 2018 | 22:46
А у меня зарплата по нижней планке, я тоже в тариф не укладываюсь и платить за перерасход выдуманный правительством мне будет нечем. Как думают там на верху, что я буду делать?
1. Отключусь от сети?
2. Постараюсь платить?
3. Или найду способы альтернативного подключения к сети?
Стаж работы электриком у меня 44 года.
vinnidi 05 октября 2018 | 22:50
storoz: Левая разеточка появится в каждой семье после этого!!!
storoz 05 октября 2018 | 22:55
vinnidi: Что вам известно про такие устройства учёта энергии как РиМ 040.03-01?
polikarpich 05 октября 2018 | 23:01
storoz: У нас такого нет и будет лет через 500, разве что. Я сам "электротехнический", в эту "норму" укладываюсь. Но в любом случае никаких альтернативных подключений, из принципа.
storoz 05 октября 2018 | 23:08
polikarpich: Есть такое! В Саратовской области по нацпроекту поставили в некоторых местах. Счётчик, на опоре в месте подключения к линии висит. Поэтому с вводов взять питание минуя приборы учёта не получится. А на опору лезть не каждый решится, да и лазы с поясом нужны.
polikarpich 05 октября 2018 | 23:21
storoz: В сельской местности и частном секторе у нас такого тоже не наблюдается. Везде обычные.
Вернее, общедомовые стоят понтовитые, навороченные, с возможностью передачи данных по сети.
Но это всё явно было сделано, как обычно, распилу денег ради. Никто ничего такого делать не собирается. Вот вчера только два таких навороченных заменили на обычные. Накрылись, а ремонт обойдётся дороже, чем новый стоит.
В обычном подъезде такие РиМ 040.03-01 как можно применить? Там точка подключения доступна всем и каждому.
storoz 05 октября 2018 | 23:38
polikarpich: Пока доступна! Но так как нужно срочно РУСАЛ выручать, опломбируют и закроют на семь замков все щитовые, а стены долбить и подключаться в линию вряд ли кто решится.
А РиМ у меня на домашней линии уже три года стоит. Естественно на опоре.
vinnidi 05 октября 2018 | 23:03
storoz: Как говорит один доморощенный умелец самородок - на всякую хитрую жопу всегда найдется хрен с резьбой!!!
storoz 05 октября 2018 | 23:12
vinnidi: Вы Путина имеете в виду? Он на самородка никак не тянет.
income 05 октября 2018 | 22:50
Конечно, нет. Тещу перестанем приглашать в целях экономии - и никакой социальной напряженности.
oneoretwo 05 октября 2018 | 22:50
...и это - всё, что вам нужно знать о плешивом минэнерго...
agl 05 октября 2018 | 22:59
Главное власти не сообщают: предельные размеры энергопайка и стоимость киловаттчаса.
farang 05 октября 2018 | 23:48
Грех нормой не воспользоваться! Придётся расходовать всю!
farang 05 октября 2018 | 23:57
Почти всех жителей страны зачислить в льготники конечно легче, чем поднять уровень жизни до такого уровня, при котором просто не было бы нуждающихся в льготах! И эта страна еще претендует на мировое величие.