В ближайший вторник будет названо настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
Эти данные представит в Палате общин расследовательская группа Bellingcat, — пишет газета «Дейли Миррор».
Ранее Bellingcat совместно с изданием «Инсайдер» выпустила расследование, где говорилось, что настоящее имя одного из обвиняемых, Руслана Боширова, Анатолий Чепига, и сообщалось, что он является полковником ГРУ.
Комментарии10
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danko_dudka 05 октября 2018 | 22:40
Путин? Бабка данко1? Это известно всему Миру!
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 22:44
Неужели англичане всё-таки узнали хорошо загримированного нацдилера?
danko_dudka 05 октября 2018 | 22:55
mikhail_spb_: не ужели, вроде, наверное, вероятно, пропиндосить, мильтоны.
ansata 05 октября 2018 | 22:49
Кому бы еще пожелать спокойной ночи? (с)
grigol331 05 октября 2018 | 22:54
Что-то мне подсказывает, что зание у второго - подполковник, т. е. чепигина сучка по Слепаковыу.
glotov 05 октября 2018 | 23:00
grigol331: А я так думаю, что ему и генерал в подметки не годится. А уж если генерал, то сам генералиссимус!
com30 05 октября 2018 | 23:07
grigol331:
Если гейрои "новички" спали вместе в одной пастели и один из них полковник, то само собой второй должен быть под полковником.
Тут и к ворожке не ходи.))
snagging 05 октября 2018 | 22:59
Чапыга и Мотыга.
fresh_breeze 05 октября 2018 | 23:06
Беллингкат, "Инсайдер"... Достаточно прочесть в начале, что ими что-то нарыто, как поневоле настраиваешься на весёлое. Разве можно всерьёз воспринимать этих клоунов и их, прости Господи, расследования?
nikchimzwet886 05 октября 2018 | 23:09
Вобщем, год Скрипаля!