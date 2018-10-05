В ближайший вторник будет названо настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Эти данные представит в Палате общин расследовательская группа Bellingcat, — пишет газета «Дейли Миррор».

Ранее Bellingcat совместно с изданием «Инсайдер» выпустила расследование, где говорилось, что настоящее имя одного из обвиняемых, Руслана Боширова, Анатолий Чепига, и сообщалось, что он является полковником ГРУ.