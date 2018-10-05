Рейтинг партии «Единая Россия» снизился до уровня 2008-го года

Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». Меньше трети респондентов заявили, что готовы были бы поддержать партию власти, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Как отмечает «Новая газета», с начала года рейтинг «Единой России» снизился почти на 20%. При этом рейтинги КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выросли на 5, 6 и 2% соответственно. 14% опрошенных сказали, что вообще не пошли бы на выборы.