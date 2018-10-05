Рейтинг партии «Единая Россия» снизился до уровня 2008-го года
Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». Меньше трети респондентов заявили, что готовы были бы поддержать партию власти, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Как отмечает «Новая газета», с начала года рейтинг «Единой России» снизился почти на 20%. При этом рейтинги КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выросли на 5, 6 и 2% соответственно. 14% опрошенных сказали, что вообще не пошли бы на выборы.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 22:41
Удивительно, что в России так много дебилов, поддерживающих партию жуликов, воров и бандитов, а также их прихвостней - зюганоидов, жириноидов и выхухолей.
w07s 05 октября 2018 | 22:44
Да, да. Токмо едрорейтинг снизился. Тефлоновый вовка как бы не при делах. Это же димон с чинушами во всём виноват. Бояре плохие - вот и рейтинг снижается. А царЪ-то у нас замечательный. Век в а м воли не видать
kp6ic 05 октября 2018 | 23:01
кпрф, лдпр и справедливая россия путину сапоги вызизывают, за что из бюджета имеют неплохие деньги. они с единой россией как сообщающиеся сосуды: в одном убыло - в другом прибыло, а разницы никакой и нет. зато народ высказал свой решительный протест. тоскливо все это.
com30 05 октября 2018 | 23:14
Нет разницы какой рейтинг у едросни, сколько захотят "голосов" столько и сделают, хозяин барин.
Едросня захватившая власть, может вообще перестать играть в выборы и этими рейтингами подотрется.