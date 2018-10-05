Минфин подготовил новые меры поддержки компаний попавших под санкции США

Об этом сообщает РБК. Ведомство предлагает ослабить валютный контроль в отношении компаний-резидентов. По российским законам, они обязаны использовать счета в российских банках при выполнении валютных операций. Исключения вынесены в отдельный список. Минфин предлагает его расширить. Издание отмечает, что поправки разработали после обращения компании «Силовые машины» Алексея Мордашова.