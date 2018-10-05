Минфин подготовил новые меры поддержки компаний попавших под санкции США
Об этом сообщает РБК. Ведомство предлагает ослабить валютный контроль в отношении компаний-резидентов. По российским законам, они обязаны использовать счета в российских банках при выполнении валютных операций. Исключения вынесены в отдельный список. Минфин предлагает его расширить. Издание отмечает, что поправки разработали после обращения компании «Силовые машины» Алексея Мордашова.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 22:37
Да кого вы стесняетесь, ребята?
Можете сразу виолончелизировать валюту, не ввозя её в Россию.
w07s 05 октября 2018 | 22:40
Народ России в очередной раз пострадает от действий властных жуликов и воров. Не впервой
oneoretwo 05 октября 2018 | 22:46
...резюме: на пенсию в 100 лет...
kp6ic 05 октября 2018 | 22:53
бомбанут по воронежу?
grigol331 05 октября 2018 | 23:01
Ведомство предлагает ослабить валютный контроль в отношении компаний-резидентов
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Ну да, ну да, далеко не всё ещё украдено.
alena01 05 октября 2018 | 23:10
А можно помочь попавшим под антисанкции россиянам...
Уж больно хочется сырку по адекватной цене...