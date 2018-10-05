Посольство России в Лондоне требует предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб
Сегодня в МИД Великобритании направлена соответствующая нота, сообщает агентство ТАСС. Ранее Великобритания, Нидерланды, Канада и США обвинили сотрудников Главного управления Генштаба Вооружённых сил России в причастности к хакерским атаками, в том числе, против Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия.
Комментарии33
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 22:34
Работник российского наркомата должен был не просто потребовать, а при этом снять ботинок и постучать им по столу!
gordy 05 октября 2018 | 22:40
Посольские работают за прокурорских?
zemljanka 05 октября 2018 | 23:38
gordy: рыльце, похоже, не только в пуху...
yan18 05 октября 2018 | 22:43
mikhail_spb_: Да кто ж этой России факты теперь предоставлять будет?
Вона Израиль и Главкома ВВС со спутниковыми снимками и поминутной схемой с этих снимков-места нахождения ВВС Израиля , в момент как МО России в соавторстве с сирийцами ,или сами-снесли российский самолет российской ракетой, когда уже как ВВС Израиля над Хайфой пролетали-а МО России продолжало мультик крутить про висящих как вертолеты над Ил20-сверхзвуковые Ф16....
Так что больше идиотов , хочь чего Путину доказывающих-в мире нет и не будет.Израиль был-последним...
Все равно Путин фактам ,и спутниковым доказательствам-предпочитает или смотреть мультики ,или их-крутить
novirusic 05 октября 2018 | 22:45
mikhail_spb_: Чой-то они мне Костю Сапрыкина стали очень напоминать, который кошелек выкинул и заявил: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"
danko1 05 октября 2018 | 22:35
В суде предоставят доказательства.
Преступников к материалам расследования не при нято допускать.
nestor199 05 октября 2018 | 22:49
danko1: Чем сейчас занимаются Малобродский с Серебренниковым? Они знакомятся с материалами следствия. Пока они с этими материалами не ознакомятся - суд не состоится.
danko1 05 октября 2018 | 23:07
nestor199: Они знакомятся с материалами уже после окончания "следствия".
Перед судом и Путину с компанией дадут ознакомиться с материалами ЗАКОНЧЕННОГО следствия.
yan18 05 октября 2018 | 23:12
nestor199: Так скока без всяких доказательств просидел Малобродский в КПЗ а Серебренников под домашним арестом-только по подозрению?
Так шо теперь пущай России годы в своей КПЗ сидит и Путин-под Кремлевским арестом-под подрзреннием,пока Англия будет доказательства собирать..Вы портянычи сразу Кирилла-обвмнили и без всяких доказательств...
Теперь обратка из Англии-так шо сидите и не рыпайтесь..Прийдет время, и следак все предьявит для суда
nestor199 05 октября 2018 | 23:17
yan18: Они сидели по решению суда. Следствие предъявило суду материалы, на основании которых судом были приняты решения в отношении Малобродского, в отношении Серебрянникова. Где решения британского суда по Луговому, по Петрову с Васечкиным?
yan18 05 октября 2018 | 23:28
nestor199: Ха ,прапор, так решение суда-без всяких доказательств а только по подозрению и по требованию следаков..
Все это есть у Англи -в полном избытке, и подозрение(нахождение без уважительных причин в месте близком к преступлению-дважды, и наличие в номере с одной кроватью-следов оружия МУ) и требование следаков..
Учи матчасть -прапор на пенсии
zemljanka 06 октября 2018 | 00:03
yan18: Не обижайте прапоров - среди них больше порядочных людей. Мерзкие тролли - в санкционных списках
w07s 05 октября 2018 | 22:37
путя неуиноуен. Вот и весь сказ - а вы докажите
gригорьич 05 октября 2018 | 22:38
Послу в Лондоне стоило бы спилить мушку с нагана. Ведь больно будет
seryj_wolk 05 октября 2018 | 22:40
Британцы уже устали посылать рфиков, но этим еще не надоело быть посланными Свеобразный мазохизм.
nf5096004 05 октября 2018 | 22:41
А если предоставят доказательства, разве их когда-нибудь признают? Доказывай, не доказывай - все равно будут все отрицать.
oneoretwo 05 октября 2018 | 22:42
- что там за шум, берримор ?
- плешивых взяли на кармане с поличным, сэр ?
- так чего же орут ?
- говорят: хоть и с поличным, но нет доказательств, сэр...
- ??
- она самая, сэр...подворотня...
vilingrad 05 октября 2018 | 22:49
Посольство России в Лондоне требует предоставить факты"
А это: "а вы докажите!" уже не канает?
alger 05 октября 2018 | 22:57
а не то.......
fekoff 05 октября 2018 | 23:00
Ну, раз требуют, тогда конечно)
alena01 05 октября 2018 | 23:06
В Гааге все покажут и расскажут...
snagging 05 октября 2018 | 23:07
После квитанции на такси, никаких доказательств не надо. Потому что, до такого маразма ни одна разведка в мире не дойдёт.
benin_papa__ 05 октября 2018 | 23:14
А нехай МИД РФ теперь доказывает, что ихтамнетов ихтамнебыло.
Певуны поперли калоши, ясен пень))
ly4_sveta 05 октября 2018 | 23:18
Преступникам факты раньше времени? Перед судом
получите все факты и дальше будете отрицать, спорить,
протестовать, отпираться и извиваться как ужи на сковородке.
zollendorf 05 октября 2018 | 23:19
Россия еще чего то требует.
После того как урод высказался о женщине отравленной его "сладкой парочкой".
Умершая Дон Стерджес была гражданкой Великобритании а не российской быдлятиной.
То что она была может не из высших кругов общества это ничего не меняет и вся русская биомасса и особо 86% ее процентов не стоят и ноготка той британки.
gosha27 06 октября 2018 | 00:02
zollendorf: Молодец!!!! Получи шекель!!!
Ты высказал самые сокровенные мысли всей либеральной публики,всяких там мыльниковых и венедиктовых,бунтманов и пархоменок!!!
Те все врут и врут,а ты прямо все говоришь,ЧЕСТНО!
dididi 05 октября 2018 | 23:20
Это просто наглость.
nds_01 05 октября 2018 | 23:28
предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб
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Легко... Просто Лондону следует зайти на те компьютеры, с которых осуществлялся кибершпионаж, и поинтересоваться, нужны ли еще какие-то доказательства?
com30 05 октября 2018 | 23:31
Требуют?
А какой смысл британцам что то доказывать кремлю?
Все равно скажут - Не мы, это зеленые человечки, отпускники, заблудившиеся грибники, а потом снова потребуют доказательства.))
alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 23:47
"Я требую продолжения банкета!" )
teleo 05 октября 2018 | 23:54
"Посольство России в Лондоне требует предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб"
Что-то мне подсказывает, что посольство поторопилось. Щас выяснится, что разведчики работали с IP-адс нашего посольства.
eyjafjallajoekull 05 октября 2018 | 23:57
Ни в коем случае! Надеюсь, интеллекта хватит. Впрочем, я сомневаюсь в этом больше и больше.
us101 06 октября 2018 | 00:04
А я вот не понял, при чем тут российское посольство? Разве с ними кто нибудь на тему расследования фактов говорил? А, наверное это они для Российской прессы стараются ;)