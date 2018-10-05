"Посольство России в Лондоне требует предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб"

Сегодня в МИД Великобритании направлена соответствующая нота, сообщает агентство ТАСС. Ранее Великобритания, Нидерланды, Канада и США обвинили сотрудников Главного управления Генштаба Вооружённых сил России в причастности к хакерским атаками, в том числе, против Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия.