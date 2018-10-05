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22:30, 05 октября 2018

Посольство России в Лондоне требует предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб

Сегодня в МИД Великобритании направлена соответствующая нота, сообщает агентство ТАСС. Ранее Великобритания, Нидерланды, Канада и США обвинили сотрудников Главного управления Генштаба Вооружённых сил России в причастности к хакерским атаками, в том числе, против Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия.

Комментарии

33

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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 22:34


Работник российского наркомата должен был не просто потребовать, а при этом снять ботинок и постучать им по столу!

gordy 05 октября 2018 | 22:40

Посольские работают за прокурорских?

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zemljanka 05 октября 2018 | 23:38

gordy: рыльце, похоже, не только в пуху...

yan18 05 октября 2018 | 22:43

mikhail_spb_: Да кто ж этой России факты теперь предоставлять будет?
Вона Израиль и Главкома ВВС со спутниковыми снимками и поминутной схемой с этих снимков-места нахождения ВВС Израиля , в момент как МО России в соавторстве с сирийцами ,или сами-снесли российский самолет российской ракетой, когда уже как ВВС Израиля над Хайфой пролетали-а МО России продолжало мультик крутить про висящих как вертолеты над Ил20-сверхзвуковые Ф16....
Так что больше идиотов , хочь чего Путину доказывающих-в мире нет и не будет.Израиль был-последним...
Все равно Путин фактам ,и спутниковым доказательствам-предпочитает или смотреть мультики ,или их-крутить

novirusic 05 октября 2018 | 22:45

mikhail_spb_: Чой-то они мне Костю Сапрыкина стали очень напоминать, который кошелек выкинул и заявил: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"

danko1 05 октября 2018 | 22:35

В суде предоставят доказательства.
Преступников к материалам расследования не при нято допускать.

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nestor199 05 октября 2018 | 22:49

danko1: Чем сейчас занимаются Малобродский с Серебренниковым? Они знакомятся с материалами следствия. Пока они с этими материалами не ознакомятся - суд не состоится.

danko1 05 октября 2018 | 23:07

nestor199: Они знакомятся с материалами уже после окончания "следствия".
Перед судом и Путину с компанией дадут ознакомиться с материалами ЗАКОНЧЕННОГО следствия.

yan18 05 октября 2018 | 23:12

nestor199: Так скока без всяких доказательств просидел Малобродский в КПЗ а Серебренников под домашним арестом-только по подозрению?
Так шо теперь пущай России годы в своей КПЗ сидит и Путин-под Кремлевским арестом-под подрзреннием,пока Англия будет доказательства собирать..Вы портянычи сразу Кирилла-обвмнили и без всяких доказательств...
Теперь обратка из Англии-так шо сидите и не рыпайтесь..Прийдет время, и следак все предьявит для суда

nestor199 05 октября 2018 | 23:17

yan18: Они сидели по решению суда. Следствие предъявило суду материалы, на основании которых судом были приняты решения в отношении Малобродского, в отношении Серебрянникова. Где решения британского суда по Луговому, по Петрову с Васечкиным?

yan18 05 октября 2018 | 23:28

nestor199: Ха ,прапор, так решение суда-без всяких доказательств а только по подозрению и по требованию следаков..
Все это есть у Англи -в полном избытке, и подозрение(нахождение без уважительных причин в месте близком к преступлению-дважды, и наличие в номере с одной кроватью-следов оружия МУ) и требование следаков..
Учи матчасть -прапор на пенсии

zemljanka 06 октября 2018 | 00:03

yan18: Не обижайте прапоров - среди них больше порядочных людей. Мерзкие тролли - в санкционных списках

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w07s 05 октября 2018 | 22:37

путя неуиноуен. Вот и весь сказ - а вы докажите

gригорьич 05 октября 2018 | 22:38

Послу в Лондоне стоило бы спилить мушку с нагана. Ведь больно будет

seryj_wolk 05 октября 2018 | 22:40

Британцы уже устали посылать рфиков, но этим еще не надоело быть посланными Свеобразный мазохизм.

nf5096004 05 октября 2018 | 22:41

А если предоставят доказательства, разве их когда-нибудь признают? Доказывай, не доказывай - все равно будут все отрицать.

oneoretwo 05 октября 2018 | 22:42

- что там за шум, берримор ?
- плешивых взяли на кармане с поличным, сэр ?
- так чего же орут ?
- говорят: хоть и с поличным, но нет доказательств, сэр...
- ??
- она самая, сэр...подворотня...

vilingrad 05 октября 2018 | 22:49

Посольство России в Лондоне требует предоставить факты"
А это: "а вы докажите!" уже не канает?

alger 05 октября 2018 | 22:57

а не то.......

fekoff 05 октября 2018 | 23:00

Ну, раз требуют, тогда конечно)

alena01 05 октября 2018 | 23:06

В Гааге все покажут и расскажут...

snagging 05 октября 2018 | 23:07

После квитанции на такси, никаких доказательств не надо. Потому что, до такого маразма ни одна разведка в мире не дойдёт.

benin_papa__ 05 октября 2018 | 23:14

А нехай МИД РФ теперь доказывает, что ихтамнетов ихтамнебыло.
Певуны поперли калоши, ясен пень))

ly4_sveta 05 октября 2018 | 23:18

Преступникам факты раньше времени? Перед судом
получите все факты и дальше будете отрицать, спорить,
протестовать, отпираться и извиваться как ужи на сковородке.

zollendorf 05 октября 2018 | 23:19

Россия еще чего то требует.
После того как урод высказался о женщине отравленной его "сладкой парочкой".
Умершая Дон Стерджес была гражданкой Великобритании а не российской быдлятиной.
То что она была может не из высших кругов общества это ничего не меняет и вся русская биомасса и особо 86% ее процентов не стоят и ноготка той британки.

gosha27 06 октября 2018 | 00:02

zollendorf: Молодец!!!! Получи шекель!!!
Ты высказал самые сокровенные мысли всей либеральной публики,всяких там мыльниковых и венедиктовых,бунтманов и пархоменок!!!
Те все врут и врут,а ты прямо все говоришь,ЧЕСТНО!

dididi 05 октября 2018 | 23:20

Это просто наглость.

nds_01 05 октября 2018 | 23:28

предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб
___________________________

Легко... Просто Лондону следует зайти на те компьютеры, с которых осуществлялся кибершпионаж, и поинтересоваться, нужны ли еще какие-то доказательства?

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com30 05 октября 2018 | 23:31

Требуют?
А какой смысл британцам что то доказывать кремлю?
Все равно скажут - Не мы, это зеленые человечки, отпускники, заблудившиеся грибники, а потом снова потребуют доказательства.))

alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 23:47

"Я требую продолжения банкета!" )

teleo 05 октября 2018 | 23:54

"Посольство России в Лондоне требует предоставить факты, подтверждающие кибершпионаж со стороны российских спецслужб"

Что-то мне подсказывает, что посольство поторопилось. Щас выяснится, что разведчики работали с IP-адс нашего посольства.

eyjafjallajoekull 05 октября 2018 | 23:57

Ни в коем случае! Надеюсь, интеллекта хватит. Впрочем, я сомневаюсь в этом больше и больше.

us101 06 октября 2018 | 00:04

А я вот не понял, при чем тут российское посольство? Разве с ними кто нибудь на тему расследования фактов говорил? А, наверное это они для Российской прессы стараются ;)

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