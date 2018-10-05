Открытие книжного салона «Русская литература: четвертое издание» состоялось в Париже

Открытие книжного салона «Русская литература: четвертое издание» состоялось в Российском духовно-культурном центре Парижа. В рамках салона отпразднуют два юбилея русской литературы – двухсотлетие со дня рождения Ивана Тургенева и столетие Александра Солженицына. Салон проходит в Париже раз в два года и завершит работу 7 октября.