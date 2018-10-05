Социальная сеть «ВКонтакте» раскрыла политику взаимодействия с госорганами

В августе администрация ресурса пообещала сделать прозрачным процесс обработки запросов властей по делам об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Впрочем, никакой статистики на этот счет так и не представлено.

«Отчёт о прозрачности», представленный «ВКонтакте», оказался прозрачным не до конца. У ресурса появился специальный информационный раздел, где описаны установки по работе с запросами спецслужб. Цифр о запросах силовиков не опубликовали. Подготовку такого рода данных в конце лета анонсировал глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов. Он обещал сообщить в каких случаях куда-либо может передаваться информация о пользователях, а также дать сведения о политике обработки обращений госструктур. Все это подавалось как реакция на лавину уголовных дел за лайки и репосты. Теперь же, о «ВКонтакте» заверили, что выдают переписку только после решения суда. Но и без такового соцсеть делится с властями адресами личных страниц, сообщает о времени и IP-адресе регистрации профиля, передает номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и IP-адрес последнего изменения пароля. Впрочем, переписка пользователей, без решения суда, передана быть не может.

Отчеты о политике прозрачности выпускают многие IT-ресурсы, в том числе Twitter и Facebook. Однако, в их отчётах указаны сведения о количестве правительственных запросов. Эти данные регулярно обновляются и находятся в открытом доступе.