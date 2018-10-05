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22:03, 05 октября 2018

Правительство ФРГ поддержало обвинеения, выдвинутые Голландией и Англией относительно кибершпионажа спецслужб РФ

Правительство ФРГ поддержало обвинеения, выдвинутые Голландией и Англией относительно кибершпионажа российских спецслужб.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил сегодня на пресс-конференции перед немецкими и иностранными жцрналистами, что эта тема находится на повестке дня германского кабмина. Правительство ФРГ воспринимает эти нападения серьезно, независимо от из источника, подчеркнул спикер. Спикер Меркель назвал кибератаки новым уровнем угрозы. По его словам, они непосредственно касаются основ свободного общества, западной демократии и общей безопасности. Поэтому с точки зрения правительства ФРГ необходимо повышать дееспособность, суверенитет Германии и защиту не граждан в век цифрового общества. Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что в прошлом кибератаки были причислены группе АPT28. Германия примкнула к оценке голландских и британских партнеров, которые причислили эти кибератаки к российской спецслужбе ГРУ.

Спикер Меркель подчеркнул, что правительство ФРГ осуждает подобные нападения и призвал Россию взять на себя полную ответственность за них и прекратить подобные действия.

Комментарии

7

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banderobab 05 октября 2018 | 22:11

На совместные обвинения англии, галандии и фыэрге - кладём... с прибором. ;)

Легко и как всегда.

pit_heap 05 октября 2018 | 22:12

Полгода назад министр иностранных дел Голландии Халбе Зейлстра подал в отставку признавшись что он врал о Путине.Европейским налогоплательщикам стоит помнить чего стоят слова их политиков.

danko1 05 октября 2018 | 22:17

Неужели питерскому гопнику, вору, бандиту и мафиози, еще кто-то будет руку подавать?

splin2 05 октября 2018 | 22:26

danko1: Правительство ФРГ поддержало обвинеения, выдвинутые Голландией и Англией//

Скамья в суде,"Хайли лайкли" подготовлена для подручных гопника.

novirusic 05 октября 2018 | 22:31

banderobab: Пока, дурила, они кладут на вас свои приборы и они так тяжелы, что вы уже шатаетесь и не можете подняться с колен.
И вой стоит по всей Росии.

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 22:16

Когда весь мир узнал, что америкосы прослушивают Меркель, Германия засунула язык в зад и промолчала, а тут тявкнула "из солидарности"!

vladimir_veteran 05 октября 2018 | 22:31

Оглушительный провал крупной спецслужбы. Уникальный в истории нашей цивилизации. Спецслужба страны, которую возглавляет выходец из аналогичной спецслужбы, который сознательно позиционирует себя сотрудником внешней разведки. Причем провал не конкретногоразведчика, допустившего ошибку, а провал системы подготовки, легендирования, конспирирования, провал вспомогательных подразделений, готовивших людей, биографии, документы.
Эта история войдет в учебники всех спецслужб мира. А ГРУ должна быть отстранена от любых зарубежных активных операций. И, естественно, Шойгу должен быть немедленно отправлен в отставку.




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