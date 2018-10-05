Олег Сенцов вынужден прекратить голодовку из-за угроз

Заключённому поставили условие: или он начинает принимать пищу, или его приковывают к кровати и начинают принудительно кормить, рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Настоящее время». Он оценил состояние подзащитного как тяжёлое. Динзе подчеркнул, что версии, которые сегодня распространяет ФСИН, не соответствуют действительности. В Федеральной службе исполнения наказаний, в частности, заверили, что Сенцов по рекомендации диетологов уже сегодня начал есть бульоны, каши и кисломолочные продукты. Об этом сайту «Медиазона» рассказал зам.директора ФСИН Валерий Максименко.

Решение Олега Сенцова прекратить голодовку приветствовали в СПЧ. Глава Совета Михаил Федотов выразил надежду, что украинскому режиссёру помогут выйти из голодовки.

Сегодня было опубликовано заявление и самого Олега Сенцова. Текст распространил адвокат. «145 дней борьбы минус 20 килограммов веса плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — написал Сенцов.