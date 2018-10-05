Олег Сенцов вынужден прекратить голодовку из-за угроз
Заключённому поставили условие: или он начинает принимать пищу, или его приковывают к кровати и начинают принудительно кормить, рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Настоящее время». Он оценил состояние подзащитного как тяжёлое. Динзе подчеркнул, что версии, которые сегодня распространяет ФСИН, не соответствуют действительности. В Федеральной службе исполнения наказаний, в частности, заверили, что Сенцов по рекомендации диетологов уже сегодня начал есть бульоны, каши и кисломолочные продукты. Об этом сайту «Медиазона» рассказал зам.директора ФСИН Валерий Максименко.
Решение Олега Сенцова прекратить голодовку приветствовали в СПЧ. Глава Совета Михаил Федотов выразил надежду, что украинскому режиссёру помогут выйти из голодовки.
Сегодня было опубликовано заявление и самого Олега Сенцова. Текст распространил адвокат. «145 дней борьбы минус 20 килограммов веса плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — написал Сенцов.
Комментарии14
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danko1 05 октября 2018 | 22:03
Путинский ГУЛАГ.
banderobab 05 октября 2018 | 22:08
Что может быть ничтожней, чем блинороже-пучеглаза, лживая бандеровская харя. ;)
А?
polikarpich 05 октября 2018 | 22:13
banderobab: На фига нам твой словесный автопортрет?
glotov 05 октября 2018 | 22:10
danko1: Лучше бы оставили версию " начал кушать сам". А так получается ни нашим ни вашим: насильно принудили есть. Белиберда какая-то. Раньше не могли принудить, а 6 октябри принудили. И он начал есть. Чепуха.
minerr 05 октября 2018 | 22:10
danko1: Путинский ГУЛАГ.
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Ты гляди что чекисты удумали - кормить! Сенцову надо срочно пожаловаться на пытки - пытать варенными курами, шоколадом и апельсинами могут только при кровавом режиме.
А ты за то что он продолжал бы голодовку вплоть до своей кончины? Ну ты ты просто сама доброта, прям таки святой человек.
xoxlokost 05 октября 2018 | 22:08
Олег , как ты мог !? Ты очернил всю идею борьбы с режимом ,ты должен был сдохнуть ! Нахер ты живой нам нужен !? Ты предатель ! Чтоб ты сгнил в этой тюрьме ,трусливое животное ! Ты променял идею на курицу !
fresh_breeze 05 октября 2018 | 22:09
Спёкся "режиссёр", подвёл разных светиных с шендеровичами, клявшихся, что он пойдёт до конца.
Сенцов, пиши прошение, плюй на их бизнес на твоих костях, тебе оттуда выйти нужно, не строй из себя железного, ты не такой, иначе б голодал взаправду, дойдя до конца.
needroid 05 октября 2018 | 22:11
20 кг за 150 дней как то несерьёзно.
cromwel 05 октября 2018 | 22:12
Лучше бы он режиссером и дальше прикидывался, хоть на свободе бы был. А вот террорист должен сидеть в тюрьме.
polikarpich 05 октября 2018 | 22:19
cromwel: И кого же он затерроризировал? Кого убил?
Царёк ваш, вроде, живой и здоровый. Относительно, конечно, здоровый.
"(от франц. terreur — страх, ужас) — насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и проч.) против гражданского населения, а не военных, с целью устрашения, подавления воли противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения."
minerr 05 октября 2018 | 22:28
polikarpich: А тебе хотелось чтобы он таки взорвал в Крыму всю ту взрывчатку что заготовил? Тебе хотелось бы чтобы от того взрыва повыносило все окна в близлежащих домах, да пару десятков прохожих размазало по асфальту? Ну и конечно тебе очень как хотелось чтобы голодовка Сенцова закончилась бы не сожранной курицей а маршем Мендельсона в его честь?
nds_01 05 октября 2018 | 22:13
...или он начинает принимать пищу, или его приковывают к кровати и начинают принудительно кормить, рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Настоящее время».
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Цитата неполная? Я слышала только что, что его обещали превратить в овощ, то есть подвергнуть воздействию психотропных препаратов.
needroid 05 октября 2018 | 22:16
Верное решение Олег принял! Борьба борьбой, а кушать хочется всегда. Видимо, рядом вертухаи то беляшиков навернут, то пельмени... А надысь стали жевать сало с варениками, да горилку пить. Не выдержал Олег. Но всё равно - герой. Сто пийсят дней без сала - это вам не бомбу в Крыму подкладывать...
josepp 05 октября 2018 | 22:22
Принудительно? Манной кашей? Страшная угроза.