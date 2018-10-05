Булыжник, которым житель США 30 лет подпирал входную дверь, оказался метеоритом стоимостью 100 тыс. долларов
10-килограммовый булыжник, которым житель США 30 лет подпирал входную дверь, оказался метеоритом стоимостью 100 тысяч долларов. Это выяснили ученые, — сообщает Би-би-си. Для дополнительной проверки образец направили в лабораторию.
Комментарии8
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ser_gey_love_roff 05 октября 2018 | 21:42
Это только я один прочитал эту пургу на Зхе?
oleg_kievlyanin 05 октября 2018 | 21:45
Булыжник- оружие пролетариата.
vilingrad 05 октября 2018 | 21:47
С 1 апреля!
ruthenocene 05 октября 2018 | 21:51
Ну, всё! Теперь все американские бомжи переключатся с банок из-под пива на метеориты! Да и я внимательнее под ноги смотреть стану: фигасе - 10 штук бакареев за кило!
Интересно, сколько в Штатах приёмных пунктов? Есть ли они в России? Почём принимают? Какие выгоднее сдавать - хондриты, сидериты или палласиты?:)
ft18 05 октября 2018 | 21:57
Хотелось бы уточнить: таки это метеоритный булыжник, или булыжный метеорит?
fresh_breeze 05 октября 2018 | 21:58
У меня булыжник под дверью, я им двадцать лет орехи раскалываю. Может, и он имеет внеземное происхождение???
Дайте адрес тех учёных, пусть проверят; готов хоть завтра отправить им каменюку (наложенным платежом).
melafon82 05 октября 2018 | 21:59
В Таджикистане этими метеоритами в каждом ауле зад подтирают.
income 05 октября 2018 | 21:59
Слышал, в России есть компания, в которой от души посмеялись над таким нищебродством. Это же надо, подпиралово для двери всего за 100 тысяч!