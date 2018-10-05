В Еврокомиссии призвали ввести процедуру предварительного присоединения Балканский стран к ЕС

С заявлением выступил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, инициатива поможет избежать новых военных конфликтов на Западных Балканах, — сообщает агентство Bloomberg.

После распада Югославии в ЕС вступили Словения и Хорватия. Переговоры о вступлении ведутся с Македонией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией.