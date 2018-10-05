В Еврокомиссии призвали ввести процедуру предварительного присоединения Балканский стран к ЕС
С заявлением выступил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, инициатива поможет избежать новых военных конфликтов на Западных Балканах, — сообщает агентство Bloomberg.
После распада Югославии в ЕС вступили Словения и Хорватия. Переговоры о вступлении ведутся с Македонией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией.
Комментарии8
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kottigr1 05 октября 2018 | 21:41
Никто не сделал большего для сплочения и расширения НАТО и ЕС, нежели Путин.
pit_heap 05 октября 2018 | 22:07
Расскажите это Югославии.
don_ballon 05 октября 2018 | 22:11
pit_heap: Югославия? А что это такое?
hastings 05 октября 2018 | 22:14
pit_heap: и Чехословакии!
ly4_sveta 05 октября 2018 | 22:02
Это точно! И чем быстрее, тем лучше. Пока совдеповские
отморозки не устроили там ещё какую-нибудь заварушку
с диверсантами, шпионами и прочими уголовными элементами.
seryj_wolk 05 октября 2018 | 22:05
Думаю, что Сербия будет последней, если вообще примут. Македонию тоже не пропустит Греция. Босния и Герцеговина не готова к вступлению в ЕС. Но морковку им под нос повесить можно.
don_ballon 05 октября 2018 | 22:15
seryj_wolk: Всё это реншаемые вопросы. Дело не в них. Нужно время для выстраивания молодых стран по стандартам ЕС. Вне ЕС и НАТО они обречены на прозябание экономически и на зависимость от "больших" политически. Разумеется, все они станут членами рано или поздно. Украина и Грузия в том числе. Россия Путина сделала для этого всё.
glotov 05 октября 2018 | 22:23
Стоило только Сербии и РФ начать разговаривать - сразу натовц-еэсовцы засуетились.