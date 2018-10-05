Таксиста, сбившего несколько человек в Москве во время Чемпионата мира по футболу, будут судить в особом порядке

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Тверского суда Москвы. Там уточнили, что рассматривать дело по существу начнут на следующей неделе. Сегодня в ходе предварительных слушаний суд продлил обвиняемому срок ареста до весны следующего года.

Авария произошла в июне на Ильинке. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.