Таксиста, сбившего несколько человек в Москве во время Чемпионата мира по футболу, будут судить в особом порядке
Об этом сообщила сегодня пресс-служба Тверского суда Москвы. Там уточнили, что рассматривать дело по существу начнут на следующей неделе. Сегодня в ходе предварительных слушаний суд продлил обвиняемому срок ареста до весны следующего года.
Авария произошла в июне на Ильинке. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.
Комментарии5
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jblack2 05 октября 2018 | 21:41
Защита утверждала, что причиной наезда на пешеходов стал сон таксиста после многих часов работы.
Видел видео. Удивительно, как задремавший водитель может выписывать такие виражи рулём, а потом удирать...
nestor199 05 октября 2018 | 22:00
jblack2: Водитель признал свою вину полностью, поэтому дело будет рассматриваться в особом порядке. Много часов работы это не смягчающие вину обстоятельства, скорее отягчающие.
evgeny_biolog 05 октября 2018 | 22:24
nestor199: "это не смягчающие вину обстоятельства, скорее отягчающие."
Отягчающие что? Желудок после переедания при обжорстве после получения зарплаты за многочасовую работу?
nestor199 05 октября 2018 | 22:29
evgeny_biolog: Разумеется вину - чувствуешь себя плохо, не садись за руль. Ты осознавал, что скорость реакции ухудшилась и сел за руль? Ты преступник.
evgeny_biolog 05 октября 2018 | 22:20
"Таксиста, сбившего несколько человек"
Таксист это фамилия такая?