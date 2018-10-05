В Петербурге у здания Смольного задержали трех активистов движения «Открытая Россия»
Их отвезли в отделение. Задержанных обвиняют в неповиновении полиции, — сообщает проект «ОДВ-инфо». По словам активистов, они не знают, что стало причиной задержания и почему их обвиняют по такой статье.
Комментарии4
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polikarpich 05 октября 2018 | 21:40
А интересно, как это было? Активисты докопались до полицейского патруля, не давали им пройти, выкрикивали прям в лицо: "Мы вам не повинуемся!"?
danko1 05 октября 2018 | 21:49
polikarpich: Просто Смольный - режимный, особо охраняемый объект, в котором находятся особо опасные преступники, поэтому приближаться к нему запрещено.
banderobab 05 октября 2018 | 22:04
ОР - помойка нам знакомая. Вором МБХ финансируемая, а значит - фейковая.
Какие вопросы. ;)
agamasat 05 октября 2018 | 22:11
Альтернативы только одни - "присоединение" к наследникам Золотой Орды.