В СК подтвердили информацию о расследовании в отношении фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»
В Следственном комитете подтвердили информацию о расследовании в отношении фонда «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом сообщил президентский Совет по правам человека, который ранее направил в ведомство запрос с целью прояснить ситуацию. В СК уточнили, что дело возбуждено в отношении представителей руководства фонда. В рамках дела проверяют действия возглавлявшей прежде организацию Ксении Соколовой.
В начале года некоторые сотрудники обвиняли ее в том, что она увеличила себе зарплату и расходы организации. Соколова называла жалобы доносами. Спустя некоторое время стало известно, что она уехала из России.
Комментарии2
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cromwel 05 октября 2018 | 21:43
Такого рода фонды являются обычными отмывочными конторами
o_smirnov 05 октября 2018 | 22:21
А что, кто-то сомневался в отношении детища "Доктора Лизы"??