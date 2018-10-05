В СК подтвердили информацию о расследовании в отношении фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»

В Следственном комитете подтвердили информацию о расследовании в отношении фонда «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом сообщил президентский Совет по правам человека, который ранее направил в ведомство запрос с целью прояснить ситуацию. В СК уточнили, что дело возбуждено в отношении представителей руководства фонда. В рамках дела проверяют действия возглавлявшей прежде организацию Ксении Соколовой.

В начале года некоторые сотрудники обвиняли ее в том, что она увеличила себе зарплату и расходы организации. Соколова называла жалобы доносами. Спустя некоторое время стало известно, что она уехала из России.