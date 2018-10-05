Адвокат: Версия ФСИН по поводу прекращения голодовки Олега Сенцова не соответствует действительности

Версия ФСИН по поводу прекращения голодовки Олега Сенцова не соответствует действительности, — сказал в интервью сайту «Медуза» адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Он, в частности, уточнил, что его подзащитный не писал никакого заявления, и голодовку он собирается прекратить только завтра. Физическое состояние Сенцова Динзе оценил как тяжелое. Медики сказали режиссеру, что люди с такими показателями лежат в реанимации. По словам Динзе, Сенцов не хотел прекращать голодовку, но ему сказали, что если он этого не сделает, то будет организовано принудительное кормление, его вывезут в реанимацию, прикуют к кровати и сделают из него овощ.