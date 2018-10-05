Адвокат: Версия ФСИН по поводу прекращения голодовки Олега Сенцова не соответствует действительности
Версия ФСИН по поводу прекращения голодовки Олега Сенцова не соответствует действительности, — сказал в интервью сайту «Медуза» адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Он, в частности, уточнил, что его подзащитный не писал никакого заявления, и голодовку он собирается прекратить только завтра. Физическое состояние Сенцова Динзе оценил как тяжелое. Медики сказали режиссеру, что люди с такими показателями лежат в реанимации. По словам Динзе, Сенцов не хотел прекращать голодовку, но ему сказали, что если он этого не сделает, то будет организовано принудительное кормление, его вывезут в реанимацию, прикуют к кровати и сделают из него овощ.
Комментарии22
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zemljanka 05 октября 2018 | 21:36
Молодец адвокат.Оболгали парня на пороге гибели. Сволочи и людоеды. Распадается печень.
pattrick 05 октября 2018 | 21:39
Дмитрий Динзе в частности, сказал, что его подзащитный не писал никакого заявления, и голодовку он собирается прекратить только завтра...
Я не утверждаю, но прекращение "голодовки" завтра, наверное нужно для Книга рекордов Гиннесса.
kara 05 октября 2018 | 21:43
zemljanka: что то дорога долгой оказалась. даже Новая,которая счетчик вывешивала дней голодовки не вынесла эту новость в главные.
banderobab 05 октября 2018 | 21:53
#онничегонеписал, #онничегонеел, #онникогоневзорвал, #распадаетсяпечень... #мозгужебылраспавшимся.
Что-то это нам всем напоминает. ;)
kara 05 октября 2018 | 21:38
да да да! все так и было! а как же это - "я готов идти до конца", ну да, никто не уточнил, что такое конец.
да, а заявление в отказе от голодовки он написал или это вранье?
cromwel 05 октября 2018 | 21:40
Режиссеру так хочется быть белым и пушистым а не коричневым и обосравшимся.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 21:47
Ну никак не хочет существо по клшичке "динзе" заканчивать эту клоунаду.. Так всё хорошо до сего дня вертелось: одно существо, якобы, голодает, при этом пожирая питательные смеси, те самые, на которых другая псевдоголодающая, некая "летчица" Савченко разожралась до неприличия, а другое существо, то самое "динзе", вовсю пиарилось не теме "голодовки" подвывая об ужасах и подорвавшемся здоровье сидельца да страшилки, наподобие "..будет организовано принудительное кормление, его вывезут в реанимацию, прикуют к кровати и сделают из него овощ". Я уже устал смеяться над этой клоунадой, надо сказать..
kalkush 05 октября 2018 | 22:16
abu_vgrobu: устают от работы. Конечно, работенка гавеная. Но за неё звание еврейтора может дадут. И пайку 11.80
zemljanka 05 октября 2018 | 21:47
Какая мерзость и нелюдь эти тролли.
Будет список Сенцова, лилипутины людоеды.
Молюсь, чтобы случилось чудо и парень выжил и восстановился.
Но надежд мало.
eduard53 05 октября 2018 | 21:52
Подонок вождь плодит себе подобных ...
zemljanka 05 октября 2018 | 22:09
eduard53: сочувствие Олегу и его семье
Прости парень, за подлость нелюдей и равнодушие людей.
И ложь и трусость.
zemljanka 05 октября 2018 | 22:19
Не цепляйтесь твари.
То, что вы пишите - вернётся и вам и вашим близким.
Убили невинного парня. Убогие негодяи.
glotov 05 октября 2018 | 21:55
zemljanka: Пугать расправой - методы российских либерастов.
mihvol_65 05 октября 2018 | 22:17
glotov:
А гнобить, избивать и УБИВАТЬ - это ЕДИНСТВЕННЫЙ метод властей ВСЕХ уровней в быдлорашке ( более точное определение - см. у Мединского)
minerr 05 октября 2018 | 22:16
zemljanka: Будет список Сенцова
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Сразу вслед после "списка Савченко". Сенцову, кстати, еще даже Героя Украины не присвоили и в ПАСЕ не избрали. Его имени нет даже на трибуне в Раде. Так что еще рановато для списка.
jblack2 05 октября 2018 | 21:51
Защита наверно втирала сидельцу про перспективы Нобелевской премии.
Её вручили другом, тянуть дальше с "голодовкой" дольше нет смысла, сил и здоровья...
tprfrund001 05 октября 2018 | 21:52
Олежа завилял нижним бюстом. Что ж ты, фраер, сдал назад?
nestor199 05 октября 2018 | 22:03
tprfrund001: Ничего он не завилял, просто нобелевка пролетела мимо.
kalkush 05 октября 2018 | 22:19
tprfrund001: Чувак, не все так просто в этом мире. Ты и полдня не продержишься без хавчига. Бегом за 11.80. На бояру хватит
vlabumur 05 октября 2018 | 22:01
Пропагандистская акция " голодовка" дала определенный но очень маленький эффект.
Причем здоровье человек подорвал серьезно.
mihvol_65 05 октября 2018 | 22:15
Быдлорашкоские власти ЛЮБЫХ уровней и форм, НЕ МОГУТ НЕ ЛГАТЬ.
Ложь - это форма существования всей этой мразоты коммунно-совково-путинской генерации.
abbc 05 октября 2018 | 22:26
ФСИН несёт ответственность за здоровье осужденного. Если подследственный (осужденный)
своими действиями.(голодовкой) угрожает своей жизни, то мед. служба ФСИН принимает меры для сохранения его здоровья, в том числе и по принудительному питанию. См. ст. 101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
Или мы хотим опять все свалить на государство и сказать, что государство угробить заключенного?