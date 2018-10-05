Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года» стал преподаватель обществознания и права из Грозного
В Государственном кремлевском дворце, где проходит церемония награждения, Алихану Динаеву вручили статуэтку хрустального пеликана. Как отмечает агентство Интерфакс, одно из финальных испытаний называлось «разговор с министром в Москве».
Комментарии9
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danko1 05 октября 2018 | 21:11
Лучший преподаватель обществознания и права из Чечни, которой Путин публично, по ЦТ, разрешил Конституцию и УК нарушать, т.к. у них свои древние понятия?
Ну когда Путин установил в России бандитские понятия и ликвидировал Конс титуцию и закон, то это естественно.
voenpes 05 октября 2018 | 21:16
Ой, Вань, умру от акробатика.... Преподаватель права из Чечни лучший учитель года. Это уже ниже плинтуса.
viktorial 05 октября 2018 | 21:18
Политическое решение ко дню рождения рамзана. Какое там у них право, в этой Чечне? Даже смеяться, право, неловко.....
fikus74 05 октября 2018 | 21:27
LOL
dadmorose 05 октября 2018 | 21:39
fikus74: Смеяться, ПРАВО, не грешно
ruthenocene 05 октября 2018 | 21:38
Похоже, в Правительстве тайно объявлен конкурс на звание "Самый тупой чиновник тысячелетия" с призовым фондом в половину госдолга США!:))
orein51 05 октября 2018 | 21:59
ну не математики или физики же... те бы "поговорили"...
alex1979 05 октября 2018 | 22:13
я ничего не хочу сказать про данного учителя. Может быть он вполне достойный и заслуживает данной наград. Но..... Лично у меня есть опыт, когда преподаватель с Грозненского университета нефти просто украла статью, заменив авторов на себя, а ее декан и проректор не сочли нужным отреагировать на официальный запрос, копия которого между прочим пошла в Рособранадзор, ВАК, РИНЦ......И вот этот осадок заставляет лично меня смотреть с большим скепсисом на науку и преподавателей в Чеченской республике.
olenenok_zed 05 октября 2018 | 22:23
alex1979: хммм. вот уж эта логика олененков. просто поражает.
сам же пишешь.
копия которого между прочим пошла в Рособранадзор, ВАК, РИНЦ (с)
ни на что не наталкивает? тогда вместе продолжим цепочку.
...И вот этот осадок заставляет лично меня смотреть с большим скепсисом на науку и преподавателей в РФ.
и если пойти дальше, твой пост должен был заканчивать как то так
...в таком случаи моя украденная статья полная фигня. (с)
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Не надо благодарностей, Ваш Олененок ZeD