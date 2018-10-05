В Ростовской области студент умер после того, как преподаватель заставил его отжаться из-за опоздания

Это произошло в городе Шахты. Студент отжался 15 раз, после чего упал. Молодой человек скончался до приезда «скорой помощи». Причина смерти неизвестна. Началась доследственная проверка. Как отмечает телеканал «Дождь», в колледже не проводились уроки физкультуры, поскольку там не работает спортзал.