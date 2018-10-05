В Ростовской области студент умер после того, как преподаватель заставил его отжаться из-за опоздания
Это произошло в городе Шахты. Студент отжался 15 раз, после чего упал. Молодой человек скончался до приезда «скорой помощи». Причина смерти неизвестна. Началась доследственная проверка. Как отмечает телеканал «Дождь», в колледже не проводились уроки физкультуры, поскольку там не работает спортзал.
Комментарии7
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ft18 05 октября 2018 | 21:17
Просто Жесть. Нет слов.
tvitov66 05 октября 2018 | 21:36
ft18: такого препода Золотов не вызовет на татами, ибо сцыт что сам столько не сможет отжатся
alena01 05 октября 2018 | 21:27
"Русскый мир"...
Гуманизм...
Доброжелательность...
Уважение человеческого достоинства...
А учителя просто подстрекали пендосы... Или Навальный...
patajhara 05 октября 2018 | 21:30
Детишек надо отдавать заниматься спортом, иначе никак. Безобразие - уроки физкультуры не проводились
danko1 05 октября 2018 | 21:53
patajhara: Деньги на ремонт спортзала и на бесплатные спортивные секции ушли на войны в Донбассе и Сирии и на виолончели.
Медведев же сказал, что для россиян денег нет.
А вот преподавателей-зверей, к тому же из ФСИН массово пошли в институты преподавать, предостаточно.
ruthenocene 05 октября 2018 | 21:34
"Студент отжался 15 раз, после чего упал"
Он стоя отжимался, что ли?
demosua 05 октября 2018 | 22:25
вот же дебилизм! Никто от таких упражнений ещё не умирал. А если умирал, то ПОСЛЕ упражнений и ОТ чего то другого...