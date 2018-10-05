В Таганроге проверили пекарню, чтобы выяснить, сможет ли она поставить необходимое количество продуктов в случае войны
В Таганроге чиновники пришли с проверкой в пекарню, чтобы выяснить, сможет ли она поставлять необходимое количество продуктов в случае войны. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». По его данным, власти решили проверить, соответствуют ли городские предприятия малого бизнеса нормам мобилизационного периода. Юрист пекарни Роман Колычев считает, что это попытка захвата малого бизнеса в Таганроге. Он подчеркнул, что по закону проводить подготовку к мобилизационному периоду обязаны только компании, которые подписали соответствующие договоры с государством.
Комментарии17
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danko1 05 октября 2018 | 21:14
Путин- это война.
И это не просто избитые слова, а реальный факт, когда гопник озлоблен на весь Мир и предупредил, что бьёт первым.
И фактов подготовки к войне множество.
kottigr1 05 октября 2018 | 21:30
danko1: Чиновников надо расстрелять как паникеров.. Ведь все знают о том, что РФ будет воевать только на чужой территории !
danko1 05 октября 2018 | 22:10
kottigr1: Путин около 2-х лет назад провел подряд 2 совещания СБ по поводу подготовки к атомной войне и расконсервации старых, советских еще бомбоубежищ, закупке противогазов для населения.
Для себя на Юго-Западе Москвы он подготовил огромное бомбоубежище, где много лет можно жить ни в чем себе не отказывая.
ki000999 05 октября 2018 | 21:20
В Таганроге проверили пекарню, чтобы выяснить, сможет ли она поставить необходимое количество продуктов в случае войны.............................................. Ну и как, выяснили?))) сможет?)))) ...... Да в случае войны, Вставшаясколен не сможет обеспечить ни бензином. ни хлебом, ни обмундированием, ни кадрами, ничем!!!!)
nestor199 05 октября 2018 | 21:26
ki000999: Вы с материалом ознакомились?
alena01 05 октября 2018 | 21:20
А что, в военной доктрине РФ появился потенциальный противник, способный парализовать производство хлеба???
Или так, "пусть слоники побегают, Вова..."
nestor199 05 октября 2018 | 21:29
alena01: А Вы думаете, что мобилизация это только призыв военнообязанных?
kryimzdick 05 октября 2018 | 21:34
nestor199: а вы думаете, кто-то мобилизуется на защиту Путина и ротенбергов с сечиными?
nestor199 05 октября 2018 | 21:41
kryimzdick: так мобилизовать- то будут не на их защиту, а против таких как Вы.
kryimzdick 05 октября 2018 | 21:51
nestor199: ты бредишь, старая пердуха))))
nestor199 05 октября 2018 | 21:56
kryimzdick: А аргументы у Вас есть?
kryimzdick 05 октября 2018 | 22:10
nestor199: старой пердухе дрын в анус засунуть - единственный аргумент. Кто с тобой, чмошником, будет серьезно дискутировать?
nestor199 05 октября 2018 | 22:23
kryimzdick: Спасибо. Вы на все мои вопросы ответили.
shoorah 05 октября 2018 | 21:23
Ничё, в случае войны Сев. Корея и Венесуэла ленд-лизом помогут.
jblack2 05 октября 2018 | 21:35
Интересно, а какое мобилизационное задание будут выполнять сотрудники Эха в случае войны?..
nestor199 05 октября 2018 | 22:25
jblack2: ???? Они все хором будут орать "их бин кранк" ....................
orein51 05 октября 2018 | 22:03
ох... оп... хлеба грибного ели...