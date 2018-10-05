В Таганроге проверили пекарню, чтобы выяснить, сможет ли она поставить необходимое количество продуктов в случае войны

В Таганроге чиновники пришли с проверкой в пекарню, чтобы выяснить, сможет ли она поставлять необходимое количество продуктов в случае войны. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». По его данным, власти решили проверить, соответствуют ли городские предприятия малого бизнеса нормам мобилизационного периода. Юрист пекарни Роман Колычев считает, что это попытка захвата малого бизнеса в Таганроге. Он подчеркнул, что по закону проводить подготовку к мобилизационному периоду обязаны только компании, которые подписали соответствующие договоры с государством.