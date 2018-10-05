Совфед: Недовольство соглашением о новой границе с Чечней в Ингушетии разжигают провокаторы из-за рубежа

Недовольство соглашением о новой границе с Чечней в Ингушетии разжигают провокаторы из-за рубежа, — полагают в Совете Федерации. Как сказал в интервью агентству ТАСС сенатор Андрей Климов, руководству двух соседних республик удалось достичь разумного компромисса, «а некоторые СМИ, в том числе американские и иностранные агенты, занялись информационными спекуляциями и приносят зло народу обеих республик. Это надо знать всем остальным», — сказал сенатор.

Акции протеста в столице Ингушетии длятся два дня. Их масштабы растут. Накануне митингующие выражали недовольство только соглашением о новой границе с Чечней, а сегодня начало звучать требование отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.