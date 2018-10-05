Совфед: Недовольство соглашением о новой границе с Чечней в Ингушетии разжигают провокаторы из-за рубежа
Недовольство соглашением о новой границе с Чечней в Ингушетии разжигают провокаторы из-за рубежа, — полагают в Совете Федерации. Как сказал в интервью агентству ТАСС сенатор Андрей Климов, руководству двух соседних республик удалось достичь разумного компромисса, «а некоторые СМИ, в том числе американские и иностранные агенты, занялись информационными спекуляциями и приносят зло народу обеих республик. Это надо знать всем остальным», — сказал сенатор.
Акции протеста в столице Ингушетии длятся два дня. Их масштабы растут. Накануне митингующие выражали недовольство только соглашением о новой границе с Чечней, а сегодня начало звучать требование отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.
Комментарии18
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tvitov66 05 октября 2018 | 21:09
Не иначе как англичанка гадит! И при этом весьма успешно, метко и много ...
danko1 05 октября 2018 | 21:17
tvitov66: Кремль с подачи Рамзана разжигает новый очаг агрессии, а виноват, как всегда, Запад.
Видно, для поднятия падающего рейтинга, который только во время войн у него растет, гопнику нужна новая война.
Да и отвлечь от провалов по всем фронтам население надо.
ruthenocene 05 октября 2018 | 21:26
danko1: Я думаю, Рамзан клал на Кремль с прибором. Может, там нефть на этих землях (ему же давеча Чеченнефтехимпром подарили - забирайте мол, у нас волостей много, государство не обеднеет!), а может, ему просто собаку негде выгуливать...
danko1 05 октября 2018 | 21:30
ruthenocene: Пока Рамзан получает дань от Кремля, он вынужден ставить его в известность того, что делает.
А вот Путин отказать Рамзану ни в чем не может.
Но говорить, что конфликт разжигает Запад, может только тот, кто презирает народ, отказывая ему вправе защищать собственные права по своему желанию.
vlad5522 05 октября 2018 | 21:09
Что нибудь новое придумать слабо, если реальность видеть не хотите. Достали уже с врагами из вне и внутри. Сенатор? Иди в народное хозяйство, к станку.
eduard53 05 октября 2018 | 21:11
Ну, ясен пень, зарубеж гадит! Настоящие же ингуши должны аплодировать,
что их кремлядский наместник отдаёт их землю чеченскому наместнику ...
polikarpich 05 октября 2018 | 21:12
Ну вот уже и появилась ожидаемая тема "провокаторов из-за рубежа". Без них же народ всегда и всем будет доволен, что только с ним не делай, не так ли?
tvitov66 05 октября 2018 | 21:17
polikarpich: раньше мы все знали что это Обама ... теперь приходится баранов мордой в "очевидное" тыкать
zhirnovsk 05 октября 2018 | 21:18
Конечно,агенты Госдепа https://t.co/IpyqSsQBYY?amp=1
shoorah 05 октября 2018 | 21:19
Как не повезло Совфеду с народом. Сам народ ни на что не способен. Только по команде провокаторов из-за рубежа.
andy66 05 октября 2018 | 21:20
Вашингтонский обком ночами не спит, все думает как бы Чечне землицы прирезать )))
alena01 05 октября 2018 | 21:23
Да это же Навальный... Опять организовал беспорядки... Из камеры...
А если выпустить, Вова и дня не проживет...
ruthenocene 05 октября 2018 | 21:28
"Сенатор" - это теперь такой эвфемизм для обозначения понятия "тупорылый мудак"?
ly4_sveta 05 октября 2018 | 21:30
А как насчёт Путина, который всю эту кашу заваривает?
Ему нужна очередная бойня, если он позволил весь этот
делёж? Рейтинг падает? Нужна война, которая ему - мать родна?
Ведь рейтинг во время войны прет, как на дрожжах.
spbdweller 05 октября 2018 | 21:33
Недовольство ... разжигают провокаторы из-за рубежа
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Универсальная, на все времена наживка для ловли лохов.
aleksei123m 05 октября 2018 | 21:33
А что-нибудь умнее, слабо выдумать?
nestor199 05 октября 2018 | 21:38
Недавно кабардинцы с балкарцами чё-то делили. Теперь вайнахи между собой что-то делят.
А граница между Чечней и Ингушетией кем и как была установлена?
orein51 05 октября 2018 | 22:06
с Марса, климуша, с Марса...