Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. По его словам, поставка российских зенитных комплексов не скажется на эффективности израильских ВВС.

На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна продолжит наносить удары на территории Сирии, несмотря на поставки российских С-300.