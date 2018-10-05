Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35
Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. По его словам, поставка российских зенитных комплексов не скажется на эффективности израильских ВВС.
На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна продолжит наносить удары на территории Сирии, несмотря на поставки российских С-300.
Комментарии43
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kara 05 октября 2018 | 21:06
пусть данные с радаров покажут-улетели или остались ИЛ-20 ждать
alena01 05 октября 2018 | 21:18
kara:
Кому покажут??? Тебе??? Ты можешь там что-то понять???
В любом случае будешь верить генералу (убил дедушку лопатой) Конашенкову...
danko1 05 октября 2018 | 21:22
alena01: С российскими военными и гражданскими самолетами С 300, управляемые сирийцами под руководство российских специалистов, успешно справятся.
А там и Кузя после капремонта подключится к уничтожению наших самолетов.
alcatraz 05 октября 2018 | 21:22
Зато у нас есть Кузя!!! Самый быстросбивающий самолеты любого класса...))) Вотъ так!
kara 05 октября 2018 | 21:26
alena01: а чем ихние хужей наших? наши показали, а ихние, только в пересказе ААВ, но ААВ я два раза ловил на вранье, и могу сомневаться в правдивости его слов.
venmud 05 октября 2018 | 21:06
Значит будем тренероваться на пассажирских Боингах.
ramun 05 октября 2018 | 21:19
venmud: Да.И еще на Ил -20.На том и другом вам не впервой.
detul 05 октября 2018 | 21:38
venmud: Ну раз американцы тренируются на Аирбасах, то почему нам нельзя тернироваться на Боингах ???
cromwel 05 октября 2018 | 21:06
За то ил-20 сшибает влегкую!
gs1112 05 октября 2018 | 21:07
Конечно, данная новость неприятна. Но утешает то, что с ИЛами и с Боингами, С-300 справится намного лучше чем С-200.
tvitov66 05 октября 2018 | 21:07
Врурут проклятые империалИЗды - как в счастливом 1978г (принятие С-300 на вооружение) не было F-35, значит его и сейчас нет, не было и не будет!
kottigr1 05 октября 2018 | 21:08
У ИГил(почему-то запрещенной в РФ) - нет боевой авиации, у Турции с Израилем и США - нет самолетов которые можно сбить из С-300.. Остаются лишь российские асы и мирные "Боинги", наедине с сирийскими зенитчиками..
stopkran1969 05 октября 2018 | 21:25
kottigr1: помнится в 14 году вошдь вещал что в Крыму есть с200 и 300 способные нанести удар по мирным жителям, хоть бы кто умный подарил ему мурзилку с картинками ракет земля-воздух. И опыт минувших войн с Израилем ничему не научил - копейки не стоят эти комплексы, а Вова как папандопуло меняет их на красные штонишки
svoi216 05 октября 2018 | 21:09
Опять Асаду впарили раритет от которого можно спрятаться за какой нибудь летающий антиквариат.
vitgenson 05 октября 2018 | 21:09
кто сказал, что с300 должны справляться с ф35? они привезены в сирию для того, чтобы за них денег получить. ради бабла и затеяна эта афера с подставой израиля
kottigr1 05 октября 2018 | 21:13
vitgenson: Асад может рассчитаться за С-300 только песком сирийской пустыни.. Больше у него ничего нет.
danko1 05 октября 2018 | 21:24
kottigr1: Россияне ушедшими в небытиё пенсиями и дальнейшим обнищанием рассчитаются.
tvitov66 05 октября 2018 | 21:28
danko1: прально - будущие недорасходы это считай доходы
polsan 05 октября 2018 | 21:29
kottigr1: Он владеет от 40 до 120 миллиардами долларов! ))
Где вы видели бедных диктаторов?! )
kottigr1 05 октября 2018 | 21:36
polsan: Асада хорошо потрепали после того как сирийский народ вышвырнул его из власти.. Активы заморожены или потеряны. Конечно если его потрясти как Буратинку, то оттуда чего нибудь и высыпется.. Только хватит этого только на резину-запаску к С-300. Основной реальный актив Асада это нефть в Сирии, но вот только как его удержать, если народ его ненавидит ?
ac_dc 05 октября 2018 | 21:13
vitgenson:
А кто сказал, что за них бабла дадуть?
Даже если это не "подарок" а кредит, то кредит все равно простят.
В первый раз? Зато взрастет "влиятельность" Путина
alex_sionist 05 октября 2018 | 21:24
vitgenson: Бабло они будут получать с российских налогоплательшиков. У Асада они могут получить только уши мертвого осла
apels 05 октября 2018 | 21:10
Министр правду говорит. Но, что хуже, теперь они могут еще и сбить С300, учитывая потенциальную угрозу.
income 05 октября 2018 | 21:14
Мы ведь защищаем не Сирию, а одного человека в Сирии. Как кажется, легче и дешевле было бы построить ему бомбоубежище. Не?
kottigr1 05 октября 2018 | 21:24
income: Легче.. А проще поселить его на одной лестничной площадке с Януковичем. В безопасности и всегда под рукой..
stopkran1969 05 октября 2018 | 21:27
income: income: склеп таки бюджетней.
drgonish 05 октября 2018 | 21:17
Ну, счастье, если не могут. Летающий кирпич F-35 много затребовал денег на свою "невидимость". Про F-117 тоже было бурление говн. Однако С-200 смог снять и этот кирпич.
znajka 05 октября 2018 | 21:23
drgonish: когда пишешь что-то, хотябы Википедию перечитывай, портяныч. Это не был C-200.
alexandr_l 05 октября 2018 | 21:26
drgonish: Сразу видно эксперта - и по кирпичам и по говну.
ura_123 05 октября 2018 | 21:33
drgonish: Может там был ”Панцирь”,забавное видео с которым есть в интернетах,особенно последние доли секунды до попадания израильской ракеты)))
piter_ug 05 октября 2018 | 21:18
Поставка комплексов была проведена не для того, чтобы сбивать израильские самолеты, а для того, чтобы погрузить очередную порцию лапши на развесистые уши 86-ти процентных о крутизне ватлидера.
ly4_sveta 05 октября 2018 | 21:24
А кто-то сомневался? Это давно всем известно и
даже доказано американцами и израильтянами.
У Путина с его шоблой или память короткая, или
всех накрыла имперская шизофрения. Хотя и понты
никто не отменял. Надо же показать всему миру свою
крутость, единственность, силу и великость, а
попросту дурь.
kp6ic 05 октября 2018 | 21:25
я понимаю, что израиль угробил 15 наших солдат, а теперь тупо смеется над нами?
kryimzdick 05 октября 2018 | 21:33
kp6ic: каких наших?
tvitov66 05 октября 2018 | 21:47
kp6ic: а причем тут С-200? Или вашему брату пофиг, лишь бы евреев проклинать?
denny_spb 05 октября 2018 | 21:28
С300 - система 80х годов. Ессно она не может справляться с F35.
alex_sionist 05 октября 2018 | 21:29
Я не слышу криков вставших с колен типа "звеня броней сверкая блеском стали...."
Что теперь уголовник с Питера
пошлет военному преступнику с Дамаска.
ams666 05 октября 2018 | 21:35
Ребята а вы уверены, что в самолёте ил-80 летел кто-то кроме лётчика, который катапультировался! А С-300 уже в Сирии! Самолёт списали , а евреев подставили! АНТИСИМИТЫ!
detul 05 октября 2018 | 21:45
Ну вот и хорошо. Раз израильским самолетам С 300 не помеха, а в российские самолеты С 300 не может попасть в силу наличия системы свой-чужой, то мишенью для этих комплексов станут Томагавки. ... И катастроф, подобных случившейся, не повторится. Но что-то я не очень верю этому израильскому министру (((((
foma55 05 октября 2018 | 21:54
По правилам военного дела, самое безопасное для Израиля ,если и впредь будут бомбить иранских боевиков уничтожить все сирийские станции ПВО,если не с воздуха с земли или с моря. Российские ПВО пока не трогать , они формально вроде как ни при чём. Россия передела Сирии С-300 и формально сирийцы будут бить по израильтянам, а российские ПВО защищают только свои объекты, а не иранских террористов. Дааа, положение однако?! Русским по израильтянам бить нельзя (опасно для жизни), а если иранцев не прикрывать посмешищем будут и бесполезны.А ещё и турки в Идлиб не пускают, и в американскую зону не сунутся. Валить надо из Сирии! Вон в недобитой Грузии лаборатория действует по производству биооружия -разбомбить. И украинский вопрос пора кончать.
severino 05 октября 2018 | 22:06
При всём уважении к израильскому генералу - А кто-то пробовал ? Очень надеюсь, что до этого не дойдёт. И противостояние ограничится словесными перепалками. Американцы никогда не допустят, чтобы F35 B был сбит или случайно упал под носом С-300. Потому, что это будет катастрофа.
ayelet 05 октября 2018 | 22:20
Это хорошая новость. Успехов Израилю!
marmokleber17 05 октября 2018 | 22:23
У еврейского (теперь уже ) истребителя куча скрытых недоделок ( сами янки последний раз насчитали около тысячи !) .Это попросту говно , а не самолёт . На большой высоте евонный движок просто глохнет .По расчётам специалистов его двигатель оптимизирован для работы на высоте около 6 тысяч метров . Представляю удивление лётчика ( чё за х.ня !) вдруг затихшим аэропланом . Да ,греческий С-300 был изучен американцами вдоль и поперёк .и они считают, что способны вывести из строя ЗРК . Однако они не учитывают тот факт, что комплекс С-300, поставленный Сирии, является модернизированной версией . Кроме того, эти комплексы будут интегрированы в единую автоматизированную систему управления ПВО. Плюс выжигающие РЭБ . Стальные нервы наших военных похоже дрогнули ,и слава богу . Два избранных народа напросились ; один так уж точно . Так что ,сотрудники "Эха " ,погодите радоваться ..