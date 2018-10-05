Киев направил в российский МИД ноту с требованием пустить к Олегу Сенцову международную группу врачей
Об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца.
Сегодня Олег Сенцов сообщил, что с завтрашнего дня прекратить голодовку, которую держит с середины мая. Украинский режиссер передал через своего адвоката, что вынужден это сделать из-за угрозы принудительного кормления.
В Федеральной службе исполнения наказаний, между тем, настаивают, что Сенцов уже начал принимать пищу. Там также говорят, что принудительно его кормить не собирались.
Комментарии11
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parasuk_ 05 октября 2018 | 21:03
Интересно, на каком языке порашники свою цидулю писали
stopkran1969 05 октября 2018 | 21:09
parasuk_: на международном, но тебе свинорылу этого не выучить, строение черепа мешает
lion64__2 05 октября 2018 | 21:12
stopkran1969: на международном языке, да по-иностранному сочинили маляву эти свидомиты. А в качестве приветствия были слова : "Битте-дритте!"
parasuk_ 05 октября 2018 | 21:14
stopkran1969: Да ладно. На украинде теперь все производство на поросячьей мове должно идти. Никаких международных языков :)
unprejudiced 05 октября 2018 | 21:04
террорист сенцов гражданин России. Какое дело до него соседнему даже не государству, а образованию 404?
xoxlokost 05 октября 2018 | 21:08
Да выслать хохлам яйца этого сенцова ! Пусть в раде их повесят при входе , чтобы каждый входящий мог приложится !))
kara 05 октября 2018 | 21:13
если жители Украины ездят делать операции в ЛДНР, кто не верит,прочитайте на Новой, то какого уровня медицина в России так зачем они нужны?
liquidsky__ 05 октября 2018 | 21:21
Требования Киев может засунуть себе в дупу.
glotov 05 октября 2018 | 21:24
Что-то не припомню, чтобы к Буту или Ярошенко международных врачей пустили.
cromwel 05 октября 2018 | 21:30
Киев берега потерял. Пусть мх группа врачей Парашенко лечит. Клизмами.
polikarpich 05 октября 2018 | 21:54
cromwel: А что тут такого особенного? Новость внимательно прочитали? Та написано не "потребовали освободить", а "пустить врачей".
Или у вас, портянычей, разум уже вообще напрочь отключается при словах "Киев" и "Украина"?