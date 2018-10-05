Киев направил в российский МИД ноту с требованием пустить к Олегу Сенцову международную группу врачей

Об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца.

Сегодня Олег Сенцов сообщил, что с завтрашнего дня прекратить голодовку, которую держит с середины мая. Украинский режиссер передал через своего адвоката, что вынужден это сделать из-за угрозы принудительного кормления.

В Федеральной службе исполнения наказаний, между тем, настаивают, что Сенцов уже начал принимать пищу. Там также говорят, что принудительно его кормить не собирались.