Столичный метрополитен на выходные закрывает участок Филевской линии
В субботу и воскресенье поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это связано с ремонтными работами, — говорится в Твиттере московской подземки.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В субботу и воскресенье поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это связано с ремонтными работами, — говорится в Твиттере московской подземки.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.