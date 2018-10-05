Мэр Москвы уволил главу столичного управления ЗАГС Ирину Муравьеву
Она занимала эту должность около 15-ти лет, — сообщает агентство Интерфакс. Документ опубликован на сайте мэрии. В нем говорится, что у Муравьевой закончился контракт.
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Она занимала эту должность около 15-ти лет, — сообщает агентство Интерфакс. Документ опубликован на сайте мэрии. В нем говорится, что у Муравьевой закончился контракт.
Комментарии1
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abu_vgrobu 05 октября 2018 | 20:42
Понасекомей какая-то нашлась..