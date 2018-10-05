Инфляция в сентябре ускорилась
Это произошло на фоне падения рубля, слабого урожая и ожидания повышения НДС, — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Рост цен на непродовольственные товары, которые в большей степени подвержены влияния курса, достиг 4% впервые с лета прошлого года. Инфляция в сентябре составила 3,4% в годовом выражении.
Комментарии4
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danko1 05 октября 2018 | 20:38
Ну и лжецы эти, считающие инфляцию. Или не в России живут, где цены каждую неделю растут.
Подачка в виде 1-ой тысячи к пенсии не покроет растущую постоянно инфляцию, а компенсации на инфляцию отменили.
Как власти врать не надоело?
tvitov66 05 октября 2018 | 20:44
danko1: вы опять пытаетесь объяснить экскрементам что они плохо пахнут? Бросьте - это неперспективное занятие, лучше людям объяснять что экскременты это не шоколад
ser_gey_love_roff 05 октября 2018 | 20:40
Инфляция в сентябре ускорилась
Это произошло на фоне падения рубля, слабого урожая и ожидания повышения НДС,
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И, что особо показательно для бензоколонки, на фоне роста цен на нефть на мировых рынках.
w07s 05 октября 2018 | 20:54
ser_gey_love_roff:
В 2015 году нефть стоила $70, а рупь опускался пи этом до 51 с половинкой. Щас нефтющка 85 не наших денег стоит. А рублишка 66 против одного амера. Вот что санкции животворящие делают, которые, как мы знаем, нам на пользу