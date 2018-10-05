Инфляция в сентябре ускорилась

Это произошло на фоне падения рубля, слабого урожая и ожидания повышения НДС, — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Рост цен на непродовольственные товары, которые в большей степени подвержены влияния курса, достиг 4% впервые с лета прошлого года. Инфляция в сентябре составила 3,4% в годовом выражении.