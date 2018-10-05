Введение нормы энергопотребления вряд ли приведет к народным волнениям, — полагают в Минэнерго России
Зам.главы ведомства Вячеслав Кравченко заявил, что 95% россиян укладываются в обсуждаемые показатели и поэтому им не придется платить больше. В интервью РБК чиновник добавил, что его квартира и дача потребляют больше нормы. Он сказал, что ему это неприятно, но он собирается платить. «И зарплата у меня существенно выше средней», — добавил Кравченко. По его словам, ему непонятно, почему он и другие обеспеченные люди должны пользоваться льготами, которые предназначены для других.
В начале недели стало известно, что правительство вернулось к планам ввести норму энергопотребления. Для тех, кто тратит больше электричества, будет действовать повышенный тариф.
Комментарии18
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tvitov66 05 октября 2018 | 20:37
Ну это с какой стороны посмотреть ... между выключением из розетки холодильника и телевизера не многие выключат холодильник ...
danko1 05 октября 2018 | 20:46
tvitov66: А почему цены на электроэнергию отличаются по городам и при чем очень существенно?
Да и для производства алюминия цена на электроэнергию в разы меньше.
И к чему вообще нормативы, если они почти никого не коснутся? Очередное враньё.
tvitov66 05 октября 2018 | 20:49
danko1: если бы вы знали какая разница в ценах на лампадное масло и церковные свечи ...
vlabumur 05 октября 2018 | 20:56
danko1: А почему цены на электроэнергию отличаются по городам и при чем очень существенно?
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Жулики.
beregov_net 05 октября 2018 | 20:38
Майнерам засада
tvitov66 05 октября 2018 | 20:40
beregov_net: майнерам уже 3-4 месяца как засада
w07s 05 октября 2018 | 20:46
После аферы с пенсионной реформой лампочка от Минэнерго скорее закономерность, чем случайность. Грабят подвластное безвольное население.
danko1 05 октября 2018 | 20:50
w07s: Грабят и врут, врут и грабят.
А как быть тем, уровень жизни которых ниже прожиточного минимума, но чтобы не замерзнуть зимой при едва теплых батареях, вынуждены обогреватели включать?
tvitov66 05 октября 2018 | 20:52
w07s: как быдлонаселение выбрало себе нового ПУтина, так этот новый ПУтин грабит население по новому - весьма эффективно
kottigr1 05 октября 2018 | 20:43
beregov_net: В РФ все тащат у государства.. Секретарши скрепки, работники аэрокосмоса ступень ракеты под бачок под воду на дачу, майнеры тащат электричество..
banyi4 05 октября 2018 | 20:38
Ну экономить надо конечно. Так во всём мире. Главное что всё у кастрюль хорошо будет зимой, без экономии )))
ser_gey_love_roff 05 октября 2018 | 20:49
banyi4: Так во всём мире.
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Тебя Пригожин уволит, ты забыл, что написано эпиграфом в твоей методичке : "У России, бля, особый путь!"?
mickey 05 октября 2018 | 20:38
А вы попробуйте...
cromwel 05 октября 2018 | 20:45
Ну да, народ опять проглотит
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 20:47
Да не, какие такие "народные волнения" ? Одну токма радость и всеобщее ликование с восторженными выкриками "Слава великому пупуеву и его верной тени величайшему управленцу медведяеву"№..
efilika 05 октября 2018 | 20:48
прощупывают, когда рванет?
tvitov66 05 октября 2018 | 20:57
efilika: понимаете ли, настоящая наука это не просто так языком болтать, а прежде всего эксперимент и регистрация результатов ...
ki000999 05 октября 2018 | 20:49
Хуйло укладывается в норму?