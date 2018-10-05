Зам.главы ведомства Вячеслав Кравченко заявил, что 95% россиян укладываются в обсуждаемые показатели и поэтому им не придется платить больше. В интервью РБК чиновник добавил, что его квартира и дача потребляют больше нормы. Он сказал, что ему это неприятно, но он собирается платить. «И зарплата у меня существенно выше средней», — добавил Кравченко. По его словам, ему непонятно, почему он и другие обеспеченные люди должны пользоваться льготами, которые предназначены для других.

В начале недели стало известно, что правительство вернулось к планам ввести норму энергопотребления. Для тех, кто тратит больше электричества, будет действовать повышенный тариф.