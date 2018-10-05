В Чебоксарах против блогера возбудили дело о реабилитации нацизма

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Материал, который стал поводом для возбуждения дела, Константин Ишутов в июле опубликовал в Фейсбуке. Сам блогер отрицает вину.

Два года назад Ишутов опубликовал видео, на котором несовершеннолетний сын главы городской администрации попал в ДТП. В прошлом году блогер делал публикации о задержаниях на митинге сторонников Алексея Навального. В МВД тогда требовали удалить материалы, утверждая, что они унижают честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Тогда суд обязал Ишутова удалить публикации. Впоследствии это решение было отменено.