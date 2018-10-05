В Чебоксарах против блогера возбудили дело о реабилитации нацизма
Об этом сообщает сайт «Медиазона». Материал, который стал поводом для возбуждения дела, Константин Ишутов в июле опубликовал в Фейсбуке. Сам блогер отрицает вину.
Два года назад Ишутов опубликовал видео, на котором несовершеннолетний сын главы городской администрации попал в ДТП. В прошлом году блогер делал публикации о задержаниях на митинге сторонников Алексея Навального. В МВД тогда требовали удалить материалы, утверждая, что они унижают честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Тогда суд обязал Ишутова удалить публикации. Впоследствии это решение было отменено.
Комментарии4
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danko1 05 октября 2018 | 20:35
И где же нацизм?
Путин, приказывающий военным ставить женщин и детей впереди себя, идя в атаку, говоривший об особом гене доброты россиян, почему-то в нацизме не обвиняется.
beregov_net 05 октября 2018 | 20:35
Нацист из Чебоксар это песТня ) Чемодан , Чебурек ,Чебоксары .... никаких чебурашек
w07s 05 октября 2018 | 20:43
Кровь христианских младенцев случаем не пил? Щас путинская репрессивная машина всё докажет. В России силовикам веры нет. А значит - нет и справедливости!
trans 05 октября 2018 | 20:48
Мрази путинские.