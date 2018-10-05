В Японии пациент с шизофренией выздоровел после пересадки костного мозга

На операцию медики пошли после того, как у молодого человека диагностировали рак. В итоге вылечили и онкологию, и шизофрению. Когда врачи опубликовали эту уникальную, с их точки зрения, историю в научной прессе, выяснилось, что случай не единственный. В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй, когда пациентов удалось случайно вылечить от психических заболеваний параллельно с лечением основного. При этом стало известно и об обратных случаях. Так, в Нидерландах больному лейкемией пересадили костный мозг от брата, страдающего шизофренией. Пациента вылечили от рака, но после этого у него диагностировали психическое заболевание, — сообщает Би-би-си.