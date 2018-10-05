В Японии пациент с шизофренией выздоровел после пересадки костного мозга
На операцию медики пошли после того, как у молодого человека диагностировали рак. В итоге вылечили и онкологию, и шизофрению. Когда врачи опубликовали эту уникальную, с их точки зрения, историю в научной прессе, выяснилось, что случай не единственный. В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй, когда пациентов удалось случайно вылечить от психических заболеваний параллельно с лечением основного. При этом стало известно и об обратных случаях. Так, в Нидерландах больному лейкемией пересадили костный мозг от брата, страдающего шизофренией. Пациента вылечили от рака, но после этого у него диагностировали психическое заболевание, — сообщает Би-би-си.
Комментарии5
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neburzhui2 05 октября 2018 | 20:09
Многие люди костным мозгом думают... :-))
tvitov66 05 октября 2018 | 20:15
Может нашего нацЛидера от чегоныть вылечим и деменция пройдёт?
permsky_valenok 05 октября 2018 | 20:19
Удивительное дело. Сначала человеку говорят, что у него заболевание, от которого он почти что с гарантией даст дуба. Затем эти же люди удивляются, что человек испугался, и стал себя не шибко адекватно вести. Далее человеку-таки умудряются спасти жизнь, и говорят, что можно не торопиться на тот свет, и есть еще порох в пороховницах. И потом эти же люди удивляются, что человек обрадовался, и вернулся к полноценной жизни?
Так кто больше напоминает шизофреника - удивленные врачи, или пациент?
stas12006 05 октября 2018 | 20:28
permsky_valenok: ты больше напоминаешь шизофреника.
если человек тупой, то это не страшно. но если он при это думает , что он умный - то вот тут начинаются проблемы.
ruthenocene 05 октября 2018 | 20:39
Статья в "научной прессе", говорите? Пресса часто бывает жёлтой, а вот научной не бывает никогда:))
Это в "прессе" можно опубликовать любую херню со ссылкой на "неизвестного солдата". В научной литературе - нельзя. Пруфлинк, будьте любезны! Название журнала, том, страница?
"В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй". Если письма электронные, то ими даже задницу не подотрёшь...