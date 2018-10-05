Z Архив новостей новости
5 24 6 2060
20:02, 05 октября 2018

МИД проведет ближайшую встречу с прессой на даче Дмитрия Киселева в Крыму

Об этом сообщает РБК. Как уточняет издание, официальный представитель министерства Мария Захарова анонсировала брифинг, который должен состояться 10-го октября.

На прошлой неделе журналист Владимир Мазурин сообщил, что в Крыму изъяли весь тираж газеты «Город 24» с его статьей, где говорилось о даче телеведущего Дмитрия Киселева стоимостью не менее 200 миллионов рублей. Позже издатель газеты опроверг информацию об изъятии. Киселев обвинил автора публикации в шантаже и сообщил, что подал на него в суд.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 05 октября 2018 | 20:08

Типа как реклама патриотизма? Портяноиды,слова из песни ” Принцев много и на всех их не хватает”, это для вас. Никогда вам не быть ролдугиными)))

neburzhui2 05 октября 2018 | 20:14

Мария Захарова анонсировала....на даче Киселёва ?
:-)))))))))))

boooben 05 октября 2018 | 20:20

Онансировала.
Куда только Онанищенко смотрит.

neburzhui2 05 октября 2018 | 20:24

boooben:
Мария Захарова анонсировала брифинг...

kottigr1 05 октября 2018 | 20:20

neburzhui2: В ломы вершителям судеб, трястись в своих 500-тых на работу.. Будут теперь удаленно работать как фрилансеры.. Маша будет в домашних тапочках на веранде давать пресс-конференции, Пехтины будут давить на кнопки из Майями и лишь в Кремле ночью допоздна будет гореть свет в том самом кабинете..

novirusic 05 октября 2018 | 20:33

kottigr1: Маня может и будет в домашних тапках давать, но почему сразу целой пресс-конференции?

kottigr1 05 октября 2018 | 20:39

novirusic: Маше приходится этим заниматься.. Она ведь публичный представитель..

polikarpich 05 октября 2018 | 20:23

neburzhui2: Срамота!!!
:-)

danko1 05 октября 2018 | 20:30

polikarpich: И на какую тему будут очередные сказки Захаровой?

polikarpich 05 октября 2018 | 20:37

danko1: Киселёва, наверное, прибеднять будет. В конце брифинга слёзы будут наворачивать от жалости и желания помочь хоть копеечкой.

tuman13 05 октября 2018 | 20:17

ura_123: Типа ФБК опять жидко обделался.
Журнашлюшка Мазурин , надеюсь, финансово огребет. Жалко, что Усманов как-то простил Навального.

kryimzdick 05 октября 2018 | 20:10

И кто ж туда приедет?

banyi4 05 октября 2018 | 20:13

Я лично Киселёва не смотрю, мне больше программы Соловьёва нравятся. Но подозреваю, что с учётом рейтингов, Киселёв тоже бедным быть не может. Типа гопоты Дождя, НьюТаймс, Эха (которое на ладан дышит, посмотрите на гостей) и т.д )))

polikarpich 05 октября 2018 | 20:21

banyi4: Ещё бы. Любимые болонки - они всегда сытые, гладкие и ухоженные.

danko1 05 октября 2018 | 20:42

polikarpich: А сколько миллиардов этим болонкам платят из бюджета в отличие от Дождя, на котором даже рекламу запретили бизнесменам давать.

danko1 05 октября 2018 | 20:42

polikarpich: А сколько миллиардов этим болонкам платят из бюджета в отличие от Дождя, на котором даже рекламу запретили бизнесменам давать.

oleg_andreevich 05 октября 2018 | 20:28

banyi4: с учетом финансирования из бюджета РФ.

starok 05 октября 2018 | 20:32

banyi4: Ох,какой -же ты умный! Так-как программы Соловьева рассчитаны исключительно на высоко интеллектуальных слушателей. Обычному слушателю их не понять, нужна специальная подготовка! А у тебя она есть! эту подготовку ты,наверное,получил во всемирно известном Агентстве интернет- исследований.

sensei54 05 октября 2018 | 20:15

Продолжаем кривляться, значит...
Ну-ну, кривляйтесь и дальше.

chnch 05 октября 2018 | 20:17

Вот и становится очевидным, чей Крым.

snikkersnepper 05 октября 2018 | 20:21

"Позже издатель газеты опроверг информацию об изъятии."

Открываем сайт ЭМ.
Вбиваем "Киселев".
Эхонько 4 раза дало новость об изъятии тиража + кривляния Плющева и Фельгенгауэр + очередной понос от Невзорова.

О том, что редактор газеты все опроверг, Эхонько сообщить постеснялось (уж не говоря про находимые за 5 минут материалы по истории и стоимости дачи)...

Ну да, а зачем?...



Мои слова не особенно вежливы, Но и не слишком злы, Я констатирую факт...

(комментарий скрыт)

trans 05 октября 2018 | 20:32

А следующая встреча где будет, в квартире Сечина?

orein51 05 октября 2018 | 20:36

будя фото: "захарюкplusкиселенкоeq200"

cromwel 05 октября 2018 | 20:50

Специально для съемок будет арендован простой бревенчатый дом

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 506 6 6742 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6710 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

2987400

5 62 6 5496 17:08
#слушать 35:55 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 448 6 45272 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 15098 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 85 6 9451 04.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Сенцову надо похудеть? Он голодал, требовал, не получил удовлетворения и сдался. Теперь начальство ФСИН изображает ехидный гуманизм и говорит, что Сенцов выбрал жизнь, и ему помогут лучшие диетологи Москвы…

5 64 6 7388 18:14
Kсенцов, общество, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 49 6 5634 12:20
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 161 6 18705
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 12011 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 106 6 14022 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6448 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26081 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 98 6 13455 17:28
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 53 6 7900 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 31 6 5703 03.10
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение После президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября…

5 30 6 32392
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 252 6 137712 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 85 6 9451 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 423 6 258120 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 76 6 120734 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313602
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687397

Сегодня в эфире