МИД проведет ближайшую встречу с прессой на даче Дмитрия Киселева в Крыму
Об этом сообщает РБК. Как уточняет издание, официальный представитель министерства Мария Захарова анонсировала брифинг, который должен состояться 10-го октября.
На прошлой неделе журналист Владимир Мазурин сообщил, что в Крыму изъяли весь тираж газеты «Город 24» с его статьей, где говорилось о даче телеведущего Дмитрия Киселева стоимостью не менее 200 миллионов рублей. Позже издатель газеты опроверг информацию об изъятии. Киселев обвинил автора публикации в шантаже и сообщил, что подал на него в суд.
Комментарии24
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ura_123 05 октября 2018 | 20:08
Типа как реклама патриотизма? Портяноиды,слова из песни ” Принцев много и на всех их не хватает”, это для вас. Никогда вам не быть ролдугиными)))
neburzhui2 05 октября 2018 | 20:14
Мария Захарова анонсировала....на даче Киселёва ?
:-)))))))))))
boooben 05 октября 2018 | 20:20
Онансировала.
Куда только Онанищенко смотрит.
neburzhui2 05 октября 2018 | 20:24
boooben:
Мария Захарова анонсировала брифинг...
kottigr1 05 октября 2018 | 20:20
neburzhui2: В ломы вершителям судеб, трястись в своих 500-тых на работу.. Будут теперь удаленно работать как фрилансеры.. Маша будет в домашних тапочках на веранде давать пресс-конференции, Пехтины будут давить на кнопки из Майями и лишь в Кремле ночью допоздна будет гореть свет в том самом кабинете..
novirusic 05 октября 2018 | 20:33
kottigr1: Маня может и будет в домашних тапках давать, но почему сразу целой пресс-конференции?
kottigr1 05 октября 2018 | 20:39
novirusic: Маше приходится этим заниматься.. Она ведь публичный представитель..
polikarpich 05 октября 2018 | 20:23
neburzhui2: Срамота!!!
:-)
danko1 05 октября 2018 | 20:30
polikarpich: И на какую тему будут очередные сказки Захаровой?
polikarpich 05 октября 2018 | 20:37
danko1: Киселёва, наверное, прибеднять будет. В конце брифинга слёзы будут наворачивать от жалости и желания помочь хоть копеечкой.
tuman13 05 октября 2018 | 20:17
ura_123: Типа ФБК опять жидко обделался.
Журнашлюшка Мазурин , надеюсь, финансово огребет. Жалко, что Усманов как-то простил Навального.
kryimzdick 05 октября 2018 | 20:10
И кто ж туда приедет?
banyi4 05 октября 2018 | 20:13
Я лично Киселёва не смотрю, мне больше программы Соловьёва нравятся. Но подозреваю, что с учётом рейтингов, Киселёв тоже бедным быть не может. Типа гопоты Дождя, НьюТаймс, Эха (которое на ладан дышит, посмотрите на гостей) и т.д )))
polikarpich 05 октября 2018 | 20:21
banyi4: Ещё бы. Любимые болонки - они всегда сытые, гладкие и ухоженные.
danko1 05 октября 2018 | 20:42
polikarpich: А сколько миллиардов этим болонкам платят из бюджета в отличие от Дождя, на котором даже рекламу запретили бизнесменам давать.
danko1 05 октября 2018 | 20:42
polikarpich: А сколько миллиардов этим болонкам платят из бюджета в отличие от Дождя, на котором даже рекламу запретили бизнесменам давать.
oleg_andreevich 05 октября 2018 | 20:28
banyi4: с учетом финансирования из бюджета РФ.
starok 05 октября 2018 | 20:32
banyi4: Ох,какой -же ты умный! Так-как программы Соловьева рассчитаны исключительно на высоко интеллектуальных слушателей. Обычному слушателю их не понять, нужна специальная подготовка! А у тебя она есть! эту подготовку ты,наверное,получил во всемирно известном Агентстве интернет- исследований.
sensei54 05 октября 2018 | 20:15
Продолжаем кривляться, значит...
Ну-ну, кривляйтесь и дальше.
chnch 05 октября 2018 | 20:17
Вот и становится очевидным, чей Крым.
snikkersnepper 05 октября 2018 | 20:21
"Позже издатель газеты опроверг информацию об изъятии."
Открываем сайт ЭМ.
Вбиваем "Киселев".
Эхонько 4 раза дало новость об изъятии тиража + кривляния Плющева и Фельгенгауэр + очередной понос от Невзорова.
О том, что редактор газеты все опроверг, Эхонько сообщить постеснялось (уж не говоря про находимые за 5 минут материалы по истории и стоимости дачи)...
Ну да, а зачем?...
Мои слова не особенно вежливы, Но и не слишком злы, Я констатирую факт...
trans 05 октября 2018 | 20:32
А следующая встреча где будет, в квартире Сечина?
orein51 05 октября 2018 | 20:36
будя фото: "захарюкplusкиселенкоeq200"
cromwel 05 октября 2018 | 20:50
Специально для съемок будет арендован простой бревенчатый дом