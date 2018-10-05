МИД проведет ближайшую встречу с прессой на даче Дмитрия Киселева в Крыму

Об этом сообщает РБК. Как уточняет издание, официальный представитель министерства Мария Захарова анонсировала брифинг, который должен состояться 10-го октября.

На прошлой неделе журналист Владимир Мазурин сообщил, что в Крыму изъяли весь тираж газеты «Город 24» с его статьей, где говорилось о даче телеведущего Дмитрия Киселева стоимостью не менее 200 миллионов рублей. Позже издатель газеты опроверг информацию об изъятии. Киселев обвинил автора публикации в шантаже и сообщил, что подал на него в суд.