В Москве арестован мужчина, который в среду угрожал взорвать газовый баллон на Васильевском спуске

Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который в среду угрожал взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре Москвы. Жителя Приморья Дмитрия Шалая заключили под стражу до 3-го декабря, — сообщает агентство Интерфакс. В отношении Шалая расследуют уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.

Ранее в Росгвардии заявили, что мужчину уговорил сдаться лично глава ведомства Виктор Золотов. Пользователи соцсетей предположили, что это могло быть инсценировкой. В ответ Золотов пригласил всех, кто ищет альтернативную точку зрения в этой ситуации, посетить вместе с ним Северный Кавказ и ощутить, как он сказал, всю прелесть бойцов Росгвардии.