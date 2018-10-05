В Москве арестован мужчина, который в среду угрожал взорвать газовый баллон на Васильевском спуске
Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который в среду угрожал взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре Москвы. Жителя Приморья Дмитрия Шалая заключили под стражу до 3-го декабря, — сообщает агентство Интерфакс. В отношении Шалая расследуют уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.
Ранее в Росгвардии заявили, что мужчину уговорил сдаться лично глава ведомства Виктор Золотов. Пользователи соцсетей предположили, что это могло быть инсценировкой. В ответ Золотов пригласил всех, кто ищет альтернативную точку зрения в этой ситуации, посетить вместе с ним Северный Кавказ и ощутить, как он сказал, всю прелесть бойцов Росгвардии.
Комментарии11
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polikarpich 05 октября 2018 | 20:08
Ой, прелестники вы наши сладкие!!! :-)
gordy 05 октября 2018 | 20:35
"Ранее в Росгвардии заявили, что мужчину уговорил сдаться лично глава ведомства Виктор Золотов".
Оказал честь?
gregor 05 октября 2018 | 20:09
Золотов победил .
gena462 05 октября 2018 | 20:09
Опять у Золотова дуэль сорвалась...
morganafata 05 октября 2018 | 20:36
gena462: Нет, наш орел под лаврушкой всех победил.
ura_123 05 октября 2018 | 20:11
Пацанчик приехал на ГЕЛИКЕ и у него оказываются проблемы!
Что же у тех кто ездит на жигулях? ))))
cromwel 05 октября 2018 | 20:39
ura_123: похоже что скорее проблемы были у Золотова с мужественностью. Вот и вызвали пацанчика.
lager23 05 октября 2018 | 20:11
ощутить, как он сказал, всю прелесть бойцов Росгвардии.
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Витя, ощущают паяльник в ж@пе....
ohrjr 05 октября 2018 | 20:18
А нечего росгвардии и ее командиру соваться в кавказские дела, в которых не смыслишь!
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 20:19
Даже и не сомневаюсь, что это была инсценировка. Дескать, к тебе, наш господин, светлый пупуев, рвался негодяй, баллон грозил взорвать, а я прямо всей грудью за тебя, повелитель, бросился и закрыл.. Там это, в благодарность мож не особо на мои телодвижения с закупкой продуктов и прочего втридорога внимание концентрировать будете..
wuwer 05 октября 2018 | 20:26
Вот теперь проблем с бизнесом не будет
Ибо кончился бизнес...перейдет в "нужные" руки