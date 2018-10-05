Суд в Петербурге арестовал финансового директора «Ленспецстроя»

Елену Остроух, как и главу компании Дмитрия Астафьева, обвиняют в хищении более чем 480-ти миллионов рублей, принадлежащих дольщикам. По версии следствия, сотрудники «Ленспецстроя» на протяжении нескольких лет обещали построить жилой комплекс «Ленинградская перспектива», продали больше тысячи квартир. Люди до сих пор не получили жилье, — сообщает агентство FlashNord.