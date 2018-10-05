Суд в Петербурге арестовал финансового директора «Ленспецстроя»
Елену Остроух, как и главу компании Дмитрия Астафьева, обвиняют в хищении более чем 480-ти миллионов рублей, принадлежащих дольщикам. По версии следствия, сотрудники «Ленспецстроя» на протяжении нескольких лет обещали построить жилой комплекс «Ленинградская перспектива», продали больше тысячи квартир. Люди до сих пор не получили жилье, — сообщает агентство FlashNord.
Комментарии2
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chnch 05 октября 2018 | 20:15
"Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. ...... Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность."
neburzhui2 05 октября 2018 | 20:17
Всех этих гадов давно к ногтю надо.